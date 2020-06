Veronica Peparini/ “Andreas Muller? Paranoie e critiche quando ho scoperto di amarlo”

La scuola di Amici è stata galeotta per molti, ma tra le coppie formatesi in questi anni, una di quelle che più ha scatenato gossip è discussioni è stata quella composta da Veronica Peparini e Andreas Muller. Inevitabilmente a creare polemica non solo il fatto che lei fosse l’insegnante di lui, ma che fosse anche molto più grande. 23 anni lui, 49 lei, alle pagine di Novella2000 è stata la nota coreografa ad ammettere che all’inizio si è fatta molti scrupoli. “Perché donna e perché più grande. Era normale. Ma sono andata oltre.” ha raccontato. “Non nascondo che all’inizio, quando ho scoperto di essere innamorata di lui, qualche remora l’ho avuta. Anzi, un bel po’. Ovviamente per l’età: Andreas è molto più giovane di me e questo mi porta a pensare al suo futuro.”

Andreas Muller svela: “Ecco come mi sono innamorato di Veronica Peparini”

Veronica Peparini è consapevole che il divario in fatto d’età potrebbe causare dissapori ma la prof di Amici ammette: “So che nella nostra storia non devo essere egoista e devo pensare a quello che è giusto per lui. Io mi faccio ancora tanti problemi, ma sono più paranoie mentali mie”. Andreas Muller, d’altronde, dichiara di essere molto innamorato di lei. “Veronica davvero mi ha insegnato tanto e per uno come me, che ha ancora da imparare, è fondamentale avere un confronto con chi ha un bagaglio di esperienze così importante”, ha dichiarato. Quindi, ha svelato cosa lo ha colpito non appena l’ha conosciuta: “Dalle prime volte in cui l’ho vista, la sua energia e il suo modo di fare così particolare, mi hanno attirato umanamente. Ho provato delle sensazioni che mi ispiravano e mi hanno spinto ad approfondire la conoscenza. Volevo scoprirla sempre di più”. Una scoperta condivisa, poi sbocciata in amore. E quando si parla di matrimonio svelano “Mai dire mai!”



