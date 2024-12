Veronica Peparini e Andreas Muller hanno confessato alcuni retroscena sulla loro esperienza nel talent di Amici di Maria De Filippi. Come sappiamo, entrambi sono passati per le famose sale di danza del programma di queen Mary, e ad oggi hanno qualcosa da dire su quell’esperienza emozionante di Canale 5. Di recente, abbiamo visto la coppia a La Talpa, e in un’intervista a Fanpage, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno voluto raccontare quanto successo nel reality di Diletta Leotta e qualche chicca sul loro passato ad Amici.

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno spiegato a Fanpage di aver dubitato molto prima di partecipare a La Talpa, ma oggi i rimorsi sono pari allo zero. La ballerina ha spiegato di aver vissuto una bellissima esperienza e di non essersene assolutamente pentita. Anche Andreas la pensa così, raccontando di come Veronica sia stata coraggiosa a cercare di superare tutte le sue parole. Per quanto riguarda la chiusura del programma La Talpa, Veronica Peparini e Andreas Muller si sono detti dispiaciuti per la decisione sul palinsesto, consapevoli che non è dipeso da loro.

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno raccontato a Fanpage.it qualche dettaglio della loro vita. Ad esempio, Veronica ha svelato quanto lei e Andreas siano diversi in tante cose, ma soprattutto siano separati da una differenza d’età notevole. Nonostante tutto hanno avuto voglia di avere figli insieme, e hanno deciso di non porsi dei limiti nonostante il gap di ben 25 anni: “Se si tiene conto dei numeri, forse il sentimento non è reale“, ha spiegato la Peparini. Poi la confessione su Maria De Filippi. Andreas Muller e Veronica Peparini hanno ammesso di essersi sempre sentiti appoggiati dalla conduttrice.

“Nessuno ci ha mai ostacolato“, dicono, “Ci ha supportato e continua a farlo oggi“, ammettono su Maria De Filippi, che oggi nutre ancora stima nei loro confronti, in modo più silenzioso. Il loro ritorno ad Amici? Possibile: “Ci ho passato 10 anni della mia vita“, dice Veronica, “Non rifiuterei mai (un ritorno ndr)”. Anche Andreas ammette di non escludere di poter ritornare nella scuola di Canale 5, luogo in cui si sono conosciuti e hanno coltivato il loro amore fino alla nascita delle gemelline Ginevra e Penelope.