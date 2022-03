Veronica Pivetti, dall’incendio alla depressione/ La conduttrice di Amore Criminale…

Veronica Pivetti, oggi giovedì 17 marzo, in prima serata su Raitre, torna a condurre Amore Criminale, la trasmissione che racconta le storie di amori malati che si tramutano in violenza portando, spesso, alla morte delle vittime. Con la sua professionalità, Veronica Pivetti torna a raccontare le storie delle donne vittime di femminicidio e di violenza domestica. Attrice e doppiatrice, con Amore criminale, la Pivetti si è trasformata in conduttrice, ma anche in narratrice. Quella della Pivetti è una carriera straordinaria che si è sviluppata tra cinema, teatro e televisione. Nel corso della sua vita, tuttavia, nonostante il grande successo, ha dovuto fare i conti con eventi tragici che le hanno cambiato la vita.

Per diverso tempo, l’attrice ha lottato contro la depressione. Nel 2013 ne parò per la prima volta mentre nel 2020, in un’intervista rilasciata a Domenica In, si raccontò senza filtri. «La depressione colpisce tante persone, è molto ‘democratica’ – raccontava nel 2020 a Domenica In -, Quasi sempre viene sottovalutata ma, datemi retta, se ne può uscire. La cosa più sbagliata è vergognarsi, nascondersi. Siamo tutti imperfetti e tutti possiamo attraversare un momento di difficoltà. La depressione non è uno stato d’animo, è una malattia e va curata come tale. Io ne sono uscita dopo un percorso molto difficile. Preparatevi, da molte persone non verrete capiti».

Veronica Pivetti e il traume dell’incendio

Nel 2014, Veronica Pivetti fu traumatizzata da un incendio che le distrusse la casa di Roma. A raccontare i dettagli di quel momento terribile fu proprio lei ai microfoni del Corriere della sera svelando i dettagli di un incendio in cui avrebbe potuto perdere la vita. «Non so come sia stato possibile, mi stavo facendo un tè con un pentolino sul fuoco e all’improvviso si è alzata dal fornello una fiammata enorme. Ho avuto la prontezza di spirito di prendere i miei due cani e scappare» raccontava all’epoca al Corriere della Sera.

«Sono sotto choc viva per miracolo, la mia casa non esiste più, mi rimangono solo i vestiti che ho addosso, una maglietta e un paio di pantaloni. Per fortuna non sono scappata sul terrazzo, mi hanno detto i vigili del fuoco, altrimenti sarei morta» aggiungeva la Pivetti che, in seguito, ha raccontato ulteriori dettagli.

