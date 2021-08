Depressione, malattia di Veronica Pivetti/ “Sei anni della mia vita belli tosti”

Con il termine depressione si indica uno status emotivo irritabile, un umore profondamente triste, spesso accompagno da modificazioni fisiche e cognitive. Più semplicemente è la malattia con cui anche la showgirl Veronica Pivetti ha combattuto per sei lunghi anni, prima di vedere la luce e tornare a vivere. In una recente intervista rilasciata a Domenica In, da Mara Venier, ha raccontato gli ostacoli incontrati lungo un cammino di guarigione difficile e tortuoso.

“Questo non è uno stato d’animo, ma una vera e propria malattia. Ho avuto una depressione bella tosta per 6 anni, da cui è uscito un libro comico”, le parole della Pivetti. Nella stessa intervista ha definito la sua malattia molto democratica: “Datemi retta, se ne può uscire. Ma molto spesso viene sottovalutata. La depressone colpisce tante persone, è molto democratica”.

Veronica Pivetti, la depressione una malattia da cui è possibile uscire

Interessante capire come Veronica Pivetti sia riuscita ad uscire dalla depressione. Oltre all’aiuto degli esperti, la showgirl ha preso consapevolezza della sua situazione, mettendo da parte stati d’animo e sensazioni negative come la vergogna. Proprio da Mara Venier la showgirl aveva spiegato le conseguenze disastrose della depressione, specialmente nel momento in cui la persona malata decide di non affrontare il problema.

“Vergognarsene è la cosa più sbagliata che si possa fare. Nascondersi è sbagliato. Siamo tutti imperfetti e tutti possiamo attraversare un momento di grande difficoltà. Io in quel momento ero in una grande difficoltà”. Difficoltà legate ad una malattia insidiosa, da affrontare con il supporto delle medicine e dei medici: “Bisogna prendere le medicine, andare dallo psichiatra se necessario. Io ho fatto tutte queste cose”.

