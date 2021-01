Veronica Satti: “20 anni che non vedo mio fratello Alain”/ “Vorrei incontrarlo…”

Veronica Satti ha finalmente ritrovato la serenità e l’amore! La figlia di Bobby Solo da qualche mese è fidanzata con Giulia Bizzotto e, ai microfoni di RTL 102.5 News con Francesco Fredella, racconta di essere “felicissima”. Ma come è nato questo amore? “Noi ci siamo sentite ad agosto per uno sponsor in comune, ed è nato tutto così. Poi io sono stata male…” ha esordito la Satti, che in un post su Instagram di qualche tempo fa ha spiegato come Giulia sia stata con lei molto paziente, attendendo che stesse meglio prima di dichiararsi. Di Giulia ha così raccontato che “è una tiktoker ma anche una modella, ha sfilato per Armani… ha 22 anni ed è una ragazza molto ambiziosa.” È dunque un periodo importante per Veronica che svela, tuttavia, di avere un altro grande desiderio: riunire la sua famiglia.

Veronica Satti, appello a suo fratello Alain: “Voglio riunire la famiglia dopo 20 anni”

In diretta su RTL 102.5 News, Veronica Satti apre il suo cuore e confessa il grande desiderio di ritrovare suo fratello maggiore. “In questo periodo di lockdown ho pensato tanto alla mia famiglia, a tutto quello che ho fatto anche con mio padre… Io ho un fratello, Alain, il primogenito di mio padre Bobby Solo, che non vedo da 20 anni e che ha dei figli. Il secondo libro che ho scritto, che è un libro per bambini, è dedicato proprio ai miei nipoti.” Veronica – autrice del libro ‘Come una bussola senza il suo nord‘ in uscita ad aprile – annuncia dunque non solo di essere a lavoro su un nuovo libro ma, soprattutto, di volersi ricongiungere con suo fratello che vive in America ed ha 4 figli piccoli che desidera incontrare. Anche in questo caso la Tv potrebbe essere un mezzo decisivo per ritrovarlo, così come lo è stato in passato con suo padre, un tramite importante per “Non prendere una cantonata, sono ancora troppo fragile e sarebbe davvero tosta per me”, fa sapere la Satti. L’appello è stato lanciato, non ci resta che scoprire come si evolverà la vicenda.



