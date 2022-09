Veronica Ursida, da Uomini e Donne a un reality/ “Mi piacerebbe fare La Talpa o…”

Veronica Ursida: la relazione con Vito Fiusco

Veronica Ursida è stata una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne, dove ha conosciuto Armando Incarnato e Giovanni Longobardi, con il quale aveva lasciato il programma. Oggi Ursula, mamma di un ragazzino di 14 anni, è legata a Vito Fiusco, noto per essere stato fidanzato con Mirana Trevisan. “Quando l’ho conosciuto era single. Parlava di Miriana la passato. Sicuramente non ho rubato il fidanzato a nessuno e non sono una che si mette in mezzo alle coppie”, ha detto l’ex dama sulle pagine di Mio, rispondendo alle numeroso critiche che l’hanno travolta dopo che la sua relazione con Fiusco è diventata di dominio pubblico. I due stanno insieme da quasi un anno, ma ci tengono molto a tenerla lontano dai riflettori.

Veronica Ursida sogna un reality

Sulle pagine di Mio, Veronica Ursida ha anche ricordato il suo percorso a Uomini e Donne. Il suo ricordo più brutto è legato alla sua frequentazione con Armando Incarnato: “Non lo trovo vero e non credo sia rispettoso del genere femminile, sia nei modi che nei toni che usa”. Archiviata la sua esperienza nel dating show di Canale 5, Veronica sogna di fare un reality come La Talpa – la prossima edizione sarà curata dalla Fascino di Maria De Filippi – o il Grande Fratello Vip: “Sarebbe bello partecipare perché uscirebbe fuori Veronica a trecentosessanta gradi”. La ex tronista sulle pagine di Mio ha confessato che le piacerebbe anche partecipare a Tale e Quale Show. Al momento ci sono delle cose in ballo di cui per scaramanzia non ha voluto parlare…

