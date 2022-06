Veronica Ursida soffre di insonnia?/ La ex dama di Uomini e Donne preoccupa i fan

Veronica Ursida: la ex dama del trono over

Veronica Ursida è stata una delle dame del trono over di Uomini e Donne. La scorda stagione, Veronica aveva di abbandonare la trasmissione con Giovanni Longobardi. Purtroppo la loro storia non è durata a lungo una volta usciti dagli studi televisivi e ormai è più di un anno che l’ex dama non fa più parte del parterre femminile del dating show di Canale 5. Finita la storia d’amore con Giovanno, Veronica ha trovato un nuovo amore: lo scorso 14 febbraio ha festeggiato San Valentino con il suo fidanzato, lo chef Vito Fusco: “7 miliardi di persone e quando siamo io e te ed i nostri sorrisi esplodono insieme diventa il mio momento preferito! Ti amo amore mio”, aveva scritto su Instagram nel giorno della festa degli innamorati. Ricordiamo che Vito Fusco era finito sotto i riflettori durante il Grande Fratello Vip 6 per la sua passata relazione con Miriana Trevisan.

Uomini e donne, Sossio e Ursula si sono lasciati?/ Un messaggio non lascia dubbi

Veronica Ursida: ha problemi di salute?

Tutto sembra procedere al meglio nella vita di Veronica Ursida, non solo per quanto riguarda la sfera sentimentale. La ex dama di Uomini e Donne ha rivelato che presto partiranno nuovi progetti lavorativi che la terranno impegnata nei prossimi mesi. Inoltre Veronica è anche una mamma molto presente nella vita del figlio Francesco. Ma recentemente l’ex protagonista di Uomini e Donne ha fatto preoccupare i suoi numerosi follower. Nei giorni scorsi, in una diretta sui social, mentre ringraziava i fan per il loro affetto Veronica ha rivelato di soffrire di insonnia: “Scusate se non rispondo a tutti! Vi leggo anche di notte e mi sembra brutto rispondere di notte”. La Ursida ha così ammesso di leggere i messaggi dei fan in piena notte invece di dormire, ma non ha voluto entrare nel dettaglio cambiando subito argomento.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone: é rottura?/ I dettagli che insinuano il dubbioRiccardo Guarnieri fidanzato dopo Uomini e Donne?/ Lei rompe il silenzio: "Ci conosciamo da 13 anni e…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA