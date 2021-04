Veronica Ursida: “Torno in Tv”/ Attrice in una fiction? “È una produzione importante”

È stata uno dei volti più amati e corteggiati di Uomini e Donne, ma qualche tempo fa Veronica Ursida ha deciso di lasciare il programma. Oggi, mentre tanti sperano ancora nel suo ritorno in studio, l’ex dama del trono Over annuncia che sì, potrebbe davvero tornare presto in Tv ma non a Uomini e Donne. Ha infatti regalato qualche anticipazione in merito nel corso di una chiacchierata col giornalista Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News, annunciando: “Ritorno in tv? Spero presto! Ci sono delle proposte, sto studiando un po’ e decidendo un pochino. Vi darò notizie appena ci sarà qualcosa di definitivo!” E ha poi specificato: “Non voglio spoilerare nulla ma devo dire che è una cosa molto piacevole e ne sono davvero entusiasta. Sarà una bella cosa.”

Veronica Ursida diventa attrice? “Proposta per un’importante produzione”

È stato poi Francesco Fredella a spifferare in diretta che potrebbe trattarsi di una fiction, indiscrezione che Veronica Ursida non ha smentito. Anzi, l’ex dama di Uomini e Donne ha rivelato: “Non ho ancora firmato il contratto, sono in lavorazione. È una produzione importante, questo posso dirvelo!” Veronica, che oltre ad essere un personaggio televisivo molto apprezzato è prima di tutto una mamma, ha rivelato cosa ne pensa suo figlio del suo percorso televisivo: “Sicuramente non sono stata criticata come è accaduto lo scorso anno. Lui vorrebbe vedermi sorridente come normalmente sono io, quindi nella mia veste più bella. Comunque mio figlio è veramente tranquillo in questo ed è felice se io lo sono.” ha concluso la Ursida.

