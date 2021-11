Versailles, X Factor 2021/ Stupisce la giuria, Mika sottolinea il miglioramento e…

Nel secondo live show andato in onda lo scorso giovedì Versailles è riuscito a ritagliarsi un discreto successo Il giovane artista classe 1996, nato a Venosa in provincia di Potenza, è riuscito ad entrare nella squadra di Hell Raton dopo un percorso di audizioni abbastanza netto e convincente. Si è descritto come una personalità poliedrica, amante dei generi musicali più disparati e deve all’insistenza della sua famiglia l’essere riuscito a portare avanti la sua passione per la musica. Alle prime sessioni per le selezioni si è presentato sul palco con l’inedito “Truman Show” colpendo tutti e 4 i giudici per il suo spirito innovativo e multiforme. Ai bootcamp si è trovato a dover convincere Hell Raton, uno dei più soddisfatti dopo la prima esibizione; per l’occasione ha scelto una cover di Travis Scott, “Goosebumbs”, offrendo però mash-up personalissimo contaminato da una citazione di “Alice in chains”. Proprio questa scelta ha fatto breccia nel cuore del giudice, che l’ha mandato gli home visit. Il punto più alto è stato forse toccato in questa occasione, dove con l’inedito “Patico” ha colpito piacevolmente Hell Raton che lo ha fortemente voluto per completare il suo gruppo.

I Versailles convince la giuria di X Factor 2021. Manuel Agnelli però ammette che…

Dopo una prima puntata senza infamia e senza lode, seppure con discreti complimenti sia da parte dei giudici che sul web, era necessario stupire al secondo live per scongiurare il rischio eliminazione. La scelta è stata quella di proporre una cover dei Linea 77, “Fantasma”; al termine dell’esibizione non c’è stato un grande favore della giuria, nonostante un pubblico soddisfatto. Per Manuel Agnelli l’anima dell’artista è ancora poco visibile e convincente, oltre alla scelta a suo dire poco consona dal punto di vista esecutivo. Dello stesso pensiero è sembrata Emma, che però nutre ancora una discreta fiducia per le prossime uscite. Altrettanto fiducioso Mika che ha voluto rincuorare il ragazzo sottolineando il miglioramento evidente rispetto alla precedente esibizione. Infine, Hell Raton ha chiuso il giro dei commenti dimostrandosi comunque soddisfatto visto il compito arduo, e sicuro del percorso del suo cantante in gara.

Nonostante tutto, Versailles scivola al ballottaggio per l’eliminazione con i Westfalia, capitanati da Mika. Dopo essersi affrontati con i rispettivi cavalli di battaglia, l’artista di Hell Raton è riuscito a spuntarla guadagnandosi la possibilità di fare meglio al terzo appuntamento live. Sui social non c’è un vero e proprio pensiero netto in riferimento all’artista, per ora l’opinione è molto diversificata e poco schierata. Nella terza puntata di X Factor, Versailles dovrà esibirsi nel brano dei Nirvana “In Bloom” e in quello di Billie Eilish, “Six Feet Under”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA