“Via l’inglese dalle scuole elementari”/ Zemmour: “In Ue si parli francese o tedesco”

Éric Zemmour, candidato sovranista alla presidenza della Repubblica francese, ha in mente, in caso di elezione, di cancellare l’insegnamento della lingua inglese dalle scuole elementari, così da consentire agli studenti del Paese transalpino e ai loro docenti di concentrare tutti i loro sforzi sull’apprendimento del loro idioma d’origine. Come ha spiegato lo stesso scrittore e giornalista del “Figaro” in un’intervista concessa a BfmTv, “bisogna mettere il carico sulla lingua francese e sul calcolo matematico, in cui esiste un crollo inaudito. Io stesso parlo male inglese e me ne dolgo. Se sarò eletto presidente della Repubblica, parlerò con gli altri capi di Stato e di governo in francese”.

Principe Andrea, via i titoli militari dopo scandalo Epstein/ “Stop ad Altezza Reale”

Come ricorda a tal proposito il quotidiano “La Repubblica”, sono stati numerosi, in questi anni, i leader di Francia con una scarsa propensione e attitudine nei confronti delle lingue straniere: basti citare, ad esempio, Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy. Il caso di Emmanuel Macron, con un inglese fluente perfetto, è “un’eccezione assoluta nella storia recente dei capi di Stato francesi ed è pure vero che la Francia ha da sempre uno sciovinismo applicato alla lingua che si sostanzia nel tradurre quasi sistematicamente termini inglesi, anche se le nuove generazioni seguono sempre meno questa abitudine”.

Sindrome dell'Avana, cos'è: malattia colpisce diplomatici Usa/ "Verso guerra hi-tech"

ZEMMOUR: “INGLESE A SCUOLA? BASTA, LO UK NON È PIÙ NELL’UE…”

Zemmour ha intenzione dunque di avviare un’autentica crociata contro l’insegnamento dell’inglese alle elementari in Francia, dove attualmente occupa 54 ore alla settimana ai giovani allievi transalpini. Peraltro, mentre presentava il suo programma elettorale, il candidato ha evidenziato che riunioni e incontri pubblici a livello di Unione europea non dovranno più tenersi in inglese.

Queste sono state le sue parole esatte: “Il Regno Unito è uscito dall’Ue, abbiamo tante altre lingue belle con cui parlare come il francese, il tedesco”, aggiungendo la volontà di cancellare dall’anagrafe i nomi stranieri per i nuovi nati in Francia. Insomma, un ritorno totale alle origini, che rappresenta la mossa della disperazione da parte dei Zemmour per risalire nei sondaggi: ma il contenuto della sua proposta piacerà ai francesi?

Guerra Russia Ucraina?/ Fallisce dialogo Nato: "Prepariamoci a possibile escalation"

© RIPRODUZIONE RISERVATA