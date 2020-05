Viaggio sul Kilimangiaro/ Su Rai 2 il film con Caroline Hartig (oggi, 9 maggio 2020)

Pubblicità

Viaggio sul Kilimangiaro va in onda su Rai 2 nel primo pomeriggio di sabato 9 maggio, alle ore 14.00. Si tratta di un film drammatico del 2017 diretto da Gregor Schnitzler (Cosa fare in caso di incendio?, The cloud, Solo album) ed interpretato da Caroline Hartig (Schattenmoor, Weingut Wader), Kostja Ullmann (Single by contract, Sommersturm, Mein Blind Date Mit Dem Leben), Anna Maria Muhe (Big girls don’t cry – La vita comincia oggi, Love in thoughts, la serie tv Dogs of Berlin), che aveva già lavorato sul set in coppia con Ullmann nel cast di ein Blind Date Mit Dem Leben, e Simon Schwarz (The meatloaf addict, Sauerkrautoma, Schweinskopf al dente). La sceneggiatura del film è stata scritta da Marco Rossi, versatile tecnico che in passato ha lavorato come montatore e direttore della fotografia in ambito europeo.

Viaggio sul Kilimangiaro, la trama del film

Ecco la trama di Viaggio sul Kilimangiaro. Simon (Ulrich Brandhoff) e Joseph (Bongo Mbutuma) sono due guide alpine che stanno guidando una spedizione sul Kilimangiaro, composta da 4 turisti. Fra di essi vi sono la dottoressa Anna Kobek (Anna Maria Muhe), che è già stata in vetta e vuole tornarci prima di un’importante e rischiosa operazione, Joschka Wagner (Simon Schwarz), che vuole utilizzare il viaggio per riallacciare il rapporto con la figlia Paula (Caroline Hartig), che però vorrebbe solo essere altrove, e infine Tom (Kostja Ullmann). Quest’ultimo è un ex atleta, ma attualmente si trova sulla sedia a rotelle. Per lui arrivare in vetta sarà una vera e propria impresa, che metterà alla prova tutto il gruppo. Fra i componenti della spedizione serpeggia il malcontento, sia a causa della situazione di Tom, che mette in difficoltà un po’ tutti e costringe la comitiva a sforzi indesiderati, sia per gli screzi personali che si creano molto rapidamente fra i diversi membri. Il Kilimangiaro però non è una montagna facile e solo unendo le forze i quattro turisti tedeschi e le due guide riusciranno a raggiungere la vetta.



