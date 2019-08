Vialli ha comprato la Sampdoria/ Affare da 110 milioni di euro con Ferrero

Gianluca Vialli ha comprato la Sampdoria, questo almeno è quanto appare dal Secolo XIX che specifica come l’avventura a Genova di Massimo Ferrero sia arrivata al capolinea. La società blucerchiata sta per passare nelle mani dell’ex calciatore che guida CalcioInvest LLC insieme a Fausto Zanetton, Alex Knaster e Jamie Dinan. Sarebbe stato davvero molto importante la scesa in campo di Edoardo Garrone in grado di sbloccare la trattativa con dieci milioni di euro. La squadra sarà ceduta per una cifra attorno agli 85 milioni di euro, più circa 35 milioni di debiti che passeranno al nuovo gruppo. Si può dire che Ferrero lascia così la Samp dopo cinque anni anche se al momento non è ancora arrivato l’annuncio ufficiale.

Vialli ha comprato la Sampdoria, un passato in blucerchiato

Per i tifosi della Sampdoria l’acquisto della società da parte di Gianluca Vialli ha un che di romantico. Questo perché i più grandi successi della società blucerchiata sono legati proprio a lui, che da calciatore a Genova fece cose incredibili. Gianluca giocò alla Samp dal 1984 al 1992 siglando 85 gol in 223 partite. Fu tra i protagonisti assoluti della clamorosa vittoria dello Scudetto da parte della Samp nel 1990/91, oltre a quattro Coppa Italia e una Supercoppa Italiana e una Coppa delle Coppe. Il più grande rimpianto rimane quella Coppa dei Campioni persa a Wembley contro il Barcellona a margine di una partita dominata e che vide Koeman segnare su calcio di punizione ai tempi supplementari. Sarebbe facile dire che il ritorno di Vialli alla Samp possa portare a una rivincita, ma il calcio da allora è molto cambiato e gli obiettivi al momento sono totalmente altri.

