Vicequestore Roma sul palco: “Green Pass illegittimo”/ Video “Stato dispotico”

Sta facendo il giro della rete il video del vicequestore di Roma, Nunzia Alessandra Schilirò, che ha scelto non solo di presenziare alla manifestazione No Green Pass in piazza San Giovanni, nella Capitale, ma anche e soprattutto di prendere ufficialmente la parola e di salire sul palco per esternare il proprio pensiero in merito all’introduzione della carta verde. Un intervento, il suo, che è stato filmato integralmente ed è diventato in breve tempo virale sui social network.

Spara alla moglie e poi si suicida davanti alla figlia/ Viterbo, ragazza sotto choc

Durante “Contro il Green Pass, per la Libertà e il futuro”, la donna, già a capo della sezione violenze sessuali della Squadra mobile romana e ora in forza alla Criminalpol, ha deciso di dire la sua come “cittadina privata”, menzionando Gandhi e invocando “la disobbedienza civile”, come “dovere sacro quando lo Stato diventa dispotico”. E, ancora: “Il male nella storia non ha mai vinto. Mai avrei immaginato di finire sul palco e invece… Mai visto tanta gente a una manifestazione nella Capitale”.

Card. Parolin a Onu: "Nuovi diritti contraddicono valori"/ "Vaccini Covid per tutti"

VICEQUESTORE ROMA CONTRO IL GREEN PASS (VIDEO): “LA GENTE HA BISOGNO DI PAROLE VERE”

“Non so come ho fatto, ma penso che la gente abbia bisogno di parole vere: il Green Pass è illegittimo”, ha voluto puntualizzare in seguito al sito Byoblu il vicequestore di Roma. Ovviamente, le parole della Schilirò, rappresentante della legge, costituiscono un vero e proprio cortocircuito, se si pensa che sono di fatto indirizzate contro le decisioni delle istituzioni che lei stessa rappresenta. Intanto, è mistero sul numero dei partecipanti, che, secondo la Questura, sono stati tremila.

Lotto e Superenalotto/ Estrazione numeri vincenti, oggi 25 settembre 2021: le quote

Come riporta “Roma Today”, alcuni manifestanti, non ancora soddisfatti della manifestazione, al termine dell’evento “hanno bloccato il traffico nelle vie limitrofe a Piazzale Appio inscenando un piccolo corteo. Gli agenti della polizia e della Digos li hanno fermati per l’identificazione, saranno denunciati per il reato di blocco stradale e manifestazione non autorizzata. Identificate oltre 10 persone, ma le indagini continuano con l’analisi dei video registrati dalle telecamere di sicurezza nella zona”.