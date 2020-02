Victor Allen, marito di Tiziano Ferro/ Perché non è a Sanremo? “Assente per…”

Occhi puntati su Tiziano Ferro in questa edizione del Festival di Sanremo. Il cantante è l’ospite speciale di tutte e cinque le serate e in molti si chiedono se a Sanremo sia arrivato e sia stato poi raggiunto da Victor Allen, suo marito. Stando a quanto svelato dal portale Dagospia, pare proprio che l’artista di Latina sia partito da solo dagli Stati Uniti e rimarrà tale fino alla fine del festival. Suo marito, dunque, non lo raggiungerà, neppure per la finalissima di sabato. Sono in tanti ad essersi accorti della sua assenza e ad essersi chiesti perché Victor non fosse in platea, all’Ariston, a sostenerlo. La risposta è chiara: l’uomo è rimasto a Los Angeles, dove vive con Tiziano Ferro.

Victor Allen assente a Sanremo: la dedica d’amore di Tiziano Ferro

Nessuna crisi tra Victor Allen e Tiziano Ferro, come qualcuno potrebbe però pensare. Il marito del cantante è rimasto a Los Angeles a causa di impegni lavorativi. L’esperto di marketing è rimasto negli Stati Uniti, dunque, in quanto costretto da impegni di carattere professionale. Nonostante la sua assenza in questo momento per lui così importante, Tiziano ha rivolto un pensiero al marito su Instagram poco prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2020. Il cantante ha postato la foto del suo portafortuna: la fede nuziale che si è scambiato con Victor. Accanto allo scatto una semplice ma importante didascalia: “Amore, Famiglia, Fede, Amici – ha scritto -. Sempre con me”. Un messaggio d’amore molto chiaro.

