Victoria Beckham “ho subito bullismo fisico e mentale”/ “Il cibo? Con i miei figli..”

Victoria Beckham, a 45 anni, è una donna sicura di sè. Bellissima, affermata sul lavoro, moglie innamorata del marito David Beckham e mamma di quattro figli. Dietro l’aspetto fiero che ha oggi, però, l’ex componente delle Spice Girls nasconde un dolore legato al suo passato. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Glamour UK sul numero-collezione Autunno/Inverno, Victoria Beckham ha confessato che, quando aveva 8 anni, l’età che oggi ha sua figlia Harper, è stata vittima di bullismo. «A quei tempi ero una bambina di otto anni magra e con le trecce, la faccia giallastra e uno spazio fra i denti in cui ci passava un pisello – racconta l’ex Spice Girls – . Era davvero orribile e non mi sono mai ambientata», confessa la Beckham. La stilista, oggi, sfrutta la brutta esperienza vissuta per parlarne con sua figlia – «A scuola sono stata vittima di bullismo sia mentale che fisico – continua la Posh – e posso quindi usare queste mie esperienze per parlarne con Harper e per spiegarle che le ragazze dovrebbero essere sempre gentili con le altre ragazze».

VICTORIA BECKHAM: “LE MIE ABITUDINI ALIMENTARI? DAVANTI AI MIEI FIGLI…”

Victoria Beckham, in passato, è stata al centro di una polemica per le sue abitudini alimentari. Da più parti, la moglie di David Beckham è stata accusata di dare un cattivo esempio alle ragazze che la seguono per la sua magrezza. Victoria, però, ha sempre respinto le accuse ed oggi, ai microfoni di Glamour UK, commenta così la vicenda: «Quando hai dei figli, devi mettere molte cose in prospettiva – spiega infatti la moglie dell’ex campione del Manchester United – perché ti rendi conto che loro notano tutto. Di conseguenza, non mi siederei mai a tavola con i miei figli senza mangiare o saltando il pasto, perché hanno bisogno di vedere che la loro mamma si alimenta in modo sano», conclude.

