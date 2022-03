Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi” Pechino Express/ Bella intesa e…

Victoria Cabello e Paride Vitale, I Pazzeschi, sono già i veri vincitori morali di questa edizione. Victoria Cabello e Paride Vitale hanno una bella intesa anche se sui social sono stati anche attaccati. Dopo l’eliminazione delle Tik Toker nel corso della prima puntata di “Pechino Express” in molti hanno accusato Victoria e Paride di strategia. C’è da dire che si tratta di un reality ed è chiaro che per arrivare in finale l’onestà non la fa da padrone. il ritorno in tv di Victoria Cabello è uno dei motivi per guardare questa edizione di Pechino Express. E lei, ben più del compagno di viaggio Paride Vitale, vale davvero la pena. Victoria Cabello e Paride Vitale hanno conquistato il cuore del resident Baba, ottenendo così un passaggio in macchina garantito per la quasi totalità della tappa.

Victoria Cabello e Paride Vitale, chi sono I Pazzeschi di Pechino Express 2022/ Una grande prova d'amicizia

L’ex vj di Mtv èt ornata in tv a distanza di anni dopo la malattia di Lyme che l’ha colpita. Victoria però non ha perso il suo smalto e la sua energia frizzante. Questa esperienza le è servita per uscire dalla bolla che si era creata , ha raccontato in un’intervista. Per Victoria non è stato facile: “Avevo problemi di memoria, non ricordavo molte parole. Ed ero semi paralizzata. Questo mi ha creato non poche sicurezze: non ero più certa di essere in grado anche solo fisicamente di tornare in tv”. Rispetto al suo ritorno in tv, la conduttrice spiega le sue idee per il futuro. Non esclude una nuova versione di Vittorio Victoria: “Me lo chiedono davvero in tanti. Mi piacerebbe, ma dico anche che mi divertirebbe ripensare ad altro, chessò, a una trasmissione di televendite. Oppure diventare direttrice di rete di un qualunque canale ma solo nelle ore notturne. Vorrei sperimentare. Diciamo che, come fascia oraria, dalla seconda serata in poi va bene tutto”. In molti sognano Paride come opinionista (agg di Giulia Bertollini)

Paride Vitale, chi è il concorrente Pechino Express 2022?/ Curiosità sullo storico amico di Victoria Cabello

Victoria Cabello e Paride Vitale, la rivelazione di “Pechino Express”

Victoria Cabello e Paride Vitale formano la coppia dei “Pazzeschi” di Pechino Express 2022. Una nuova avventura per la conduttrice televisiva che ha deciso di partecipare alla nona edizione dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca in compagnia del suo migliore amico Paride di professione pr. Una cosa é certa: i due pazzeschi sono pronti a divertire e stupire i telespettatori di Sky! Mai nome piú azzeccato per una delle coppie piú divertenti di questa edizione pronta a regalare sorprese durante il percorso di gare. Se la Cabello é conosciuta dal grande pubblico per la sua verve, ironia e simpatia, poche sono le informazioni su Paride.

Barù gay? Victoria Cabello "Ora parlo io del mio ex..."/ La sua ex fidanzata svela...

Amici per la vita, Victoria e Paride sono uniti da una lunghissima amicizia che va avanti da piú di vent’anni. Paride Vitale é un uomo di quarantotto anni grandissimo appassionato di comunicazione e marketing. Il “Pazzesco” concorrente di Pechino Express si occupa di organizzazione eventi e pubbliche relazioni.

Victoria Cabello e Paride Vitale, chi sono i pazzeschi di Pechino Express 2022

Victoria Cabello e Paride Vitale sono una delle coppie più affiatate e simpatiche di Pechino Express 2022. Una nuova sfida ed avventura per la coppia di amici che hanno deciso di lanciarsi in questo lungo viaggio, zaino in spalla, tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Tantissime le prove che dovranno affrontare: dai passaggi in auto alla ricerca di una casa dove dormire, ma Victoria e Paride hanno tutte le carte in regola per riuscire in questa folle impresa. La coppia di amici, infatti, é partita con un unico grande obiettivo: divertirsi e vivere grandissime emozioni da condividere.

Del resto da più di vent’anni, Victoria e Paride sono amici e hanno condiviso davvero tutto. Quale occasione migliore quindi che mettere alla prova la loro amicizia e complicità partecipando alla nona edizione del game show Pechino Express 2022?



