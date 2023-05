Victoria Cabello “Il segreto della mia pelle? Non ho figli”/ “La malattia di Lyme difficile da diagnosticare”

Victoria Cabello: “La malattia di Lyme è molto complessa e difficile da diagnosticare”

Victoria Cabello ritorna sui piccoli schermi con un nuovo programma, ‘Viaggi pazzeschi’, in onda dal 23 maggio in prima serata su Tv8. Per l’occasione la conduttrice si è raccontata al settimanale F in un’intervista che ha lasciato spazio anche all’aspetto privato della sua vita. A cominciare dalla malattia che ha segnato moltissimo il suo percorso professionale e non solo. “Ora sto bene. La malattia di Lyme è molto complessa e difficile da diagnosticare. I sintomi sono i più diversi: a me si inceppavano le parole, non avevo assolutamente più memoria, per il mio lavoro un disastro“, ha confidato la conduttrice.

Una delicata condizione di salute che ha avuto delle conseguenze anche sulla vita sentimentale. All’epoca aveva un fidanzato, con cui però ha deciso di interrompere la relazione e con cui è rimasta amica: “Quando mi sono ammalata stavo con una persona stupenda, non famosa, medico tra l’altro. Ma proprio perché non sono capace di condividere il dolore, ho chiuso la relazione. Sarebbe stato un atto di egoismo tenerlo lì. Adesso lui si è rifatto una vita, è felice, quindi doveva andare così. La mia particolarità è restare amica degli ex”.

Victoria Cabello, 48anni, è single: “Sono in una fase, come direbbe Lizzo, la cantante, in cui mi basto. Mi piace l’idea di alzarmi e decidere sul momento cosa fare, senza dover rendere conto a nessuno”. Tutte le sue amiche hanno una relazione sentimentale: “Ma io non so se potrei rinunciare a questa libertà. Poi, certo, se capita…”. E parlando della sua forma fisica la conduttrice ha dichiarato: “Quando mi chiedono: ‘Ma cosa fai per avere questa pelle?’, rispondo: ‘Non sono sposata né fidanzata, e non ho figli’. Questo mi toglie dieci anni sicuri” ha aggiunto ancora, convinta comunque di non volersi precludere nulla, nemmeno la possibilità di legarsi a uomini più giovani come avvenuto già in passato: “L’età non è un tema per me, sono più attenta ad allontanare quelli che sono palesemente a caccia di visibilità o contatti”.

Infine, a proposito dei figli, Cabello ha ammesso di non aver mai sentito la motivazione ad averli: “Mi sono concentrata sul realizzare me stessa, forse sono stata molto egoista. Ma non ho nessun senso di colpa e non mi sono mai pentita. Ammiro tantissimo uomini e donne che crescono figli in età adolescenziale e che gestiscono rapporti molto complessi, io non credo sarei stata in grado”.













