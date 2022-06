Victoria Cabello, stoccata ai Jerù?/ La foto con Barù scatena i fan di Jessica e…

Victoria Cabello, frecciatina ai Jerù con la foto in compagnia di Barù

Victoria Cabello, ex fidanzata di Barù, nelle scorse ore, ha pubblicato una foto in compagnia di Barù scatenando la reazione dei Jerù ovvero i fan che hanno sempre sostenuto la ship tra Jessica Selassiè e il nipote di Costantino Della Gherardesca. Ship in cui i Jerù hanno continuato a credere anche dopo il Grande Fratello Vip per alcuni gesti social e gli incontri tra i due avvenuti nel ristorante di Gaetani. Tuttavia, nelle scorse ore, Jessica. con un post pubblicato sui propri profili social, ha chiarito la natura del suo rapporto con Barù augurando a quest’ultimo di poter vivere serenamente la storia d’amore che ha da poco iniziato.

Barù e Jessica stanno insieme?/ Lui riaccende le speranze dei fan:"Chi lo sa... forse lo siamo ancora..."

“Voglio bene a Barù e gli auguro di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole. Inoltre per lui ci sarò sempre come lui per me. Da oggi i Jeru potranno comunque se vorranno seguirci come singoli”, ha detto tra le altre cose Jessica. I fan dei Barù, si sono così spaccati sul gesto di Victoria Cabello.

PECHINO EXPRESS 2022: PAGELLE FINALE E VINCITORI/ I Pazzeschi stupiscono tutti!

I Jerà contro Victoria Cabello

Dopo le parole di Jessica Selassiè, molti Jerù hanno puntato il dito contro Victoria Cabello, reo di aver alimentato la ship taggando il nome del fandom sulla foto in cui è in compagnia di Barù durante un momento trascorso nel ristorante di quest’ultimo. Qualcuno, invece, ritiene che la Cabello, essendo amica di Barù, abbia lanciato una frecciatina ai Jeru, consapevole che tra Jessica e Gaetani non sarebbe nata una storia d’amore.

Victoria, per il momento, non si è pronunciata sull’accaduto. Quel che è certo è che Jessica e Barù, dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello vip, continuano ad essere amici mentre Getani pare aver trovato l’amore con un’altra persona.

VICTORIA CABELLO E PARIDE VITALE I PAZZESCHI, PECHINO EXPRESS 2022/ Sono i vincitori!

Possiamo aggiungere Victoria "Kamikaze" Cabello alla lista dei capitani della nave, o dobbiamo ancora vivere nel medioevo?#jeru pic.twitter.com/sbdhtDvq0L — aurora 🌸 ℘ team #mammascusa (@garysgotjams) June 4, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA