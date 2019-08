Victoria Zinny, moglie Remo Girone/ “Alberto Sordi? Si dicono tante stupidaggini…”

Dopo Remo Girone, anche Victoria Zinny ospite oggi di “Io e te”. La moglie e collega dell’attore ha parlato nello studio di Pierluigi Diaco di Alberto Sordi. Lei ha condiviso tante esperienze con il grande attore e regista. «Ci sono dei cliché, circolano tante stupidaggini. L’ho conosciuto molto prima di lavorarci insieme, mia figlia ha lavorato con lui quando aveva 11 anni. Si era trovata benissimo. Lui aveva questo modo ironico, divertente e intelligente…», ha raccontato su Raiuno. E infatti ha ricordato un aneddoto relativo al film “In viaggio con papà”: «Mi aveva preso di punta… C’era un attore che spesso sbagliava la battuta e lui diceva “No, non è nulla, non ti devi preoccupare. Il problema è stato che la Zinny ha incrociato le gambe in quel momento e lo ha fatto sbagliare». Ma Victoria Zinny ha commentato anche l’idea emersa nello studio di far vedere i film di Alberto Sordi nelle scuole: «Assolutamente. È una cosa da fare».

VICTORIA ZINNY, MOGLIE REMO GIRONE A IO E TE

Remo Girone oggi a “Io e te” ha colto l’occasione per ribadire l’importanza di sua moglie nella sua battaglia contro la depressione. I due attori si sono conosciuti giovanissimi, ma non hanno avuto figli. Remo però si è preso carico di quelli della moglie argentina, nati dall’unione della donna con il pittore Jacques Harvey. E infatti Veronica e Karl (produttore discografico e attore) considerano Remo Girone un vero e proprio padre: l’attore si è infatti preso cura di loro come se fossero figli suoi. Nonostante un legame che va avanti da tantissimo tempo, uniti anche dalla passione per il cinema, Remo Girone e Victoria Zinny non sembrano aver mai conosciuto un momento di crisi. Forse è servito anche l’aver tenuto il loro amore lontano dai riflettori e dal mondo del gossip. Del resto il marito Remo proprio oggi ha ribadito di essere molto riservato.

