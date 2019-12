Vidal denuncia il Barcellona/ Bonus non pagati? Il Guerriero può tornare in Italia

Arturo Vidal denuncia il Barcellona e si avvicina sempre di più al ritorno in Serie A. Il centrocampista cileno infatti ha ormai chiuso con i blaugrana, lasciando mandato al suo avvocato di chiedere 2.4 milioni di euro di bonus ancora non riscossi. Si parla nello specifico di alcune clausole inserite nel contratto firmato nell’estate del 2018. Il calciatore avrebbe dovuto guadagnare 2 milioni di euro nel caso in cui avesse giocato il 60% di partite nella prima stagione, match poi non raggiunti visto che aveva giocato la metà delle gare per almeno 45 minuti. Una cosa che non gli fa mancare la volontà di chiedere comunque il bonus, cosa che secondo il Barca non è confermata dalla realtà dei fatti. Si parla poi di due bonus per aver superato fase ad eliminazione diretta e ottavi di finale di Champions League per i quali avrebbe dovuto ricevere circa 1.4 milioni di euro a qualificazione, cosa che invece per il club andrebbe pagata a metà. Si parla poi del bonus di 250mila euro per la vittoria dello scorso campionato. La differenza è presto fatta perché degli oltre 4 milioni di euro la società blaugrana ha pagato 1.7 milioni.

Vidal denuncia il Barcellona: dal sì all’Inter alla telefonata a Paratici

Arturo Vidal è protagonista delle ultime ore e non solo per la denuncia al Barcellona. Il centrocampista cileno infatti pare pronto a tornare in Italia dopo aver vissuto quattro anni straordinari tra il 2011 e il 2015 alla Juventus. In giornata si è parlato dell’accordo raggiunto con l’Inter anche se poi è arrivata la voce, non confermata dalla società bianconera, di una telefonata tra il calciatore e Fabio Paratici. A Milano c’è Antonio Conte desideroso di riabbracciarlo per riportare lo Scudetto all’Inter. Proprio il tecnico salentino aveva avuto un ruolo determinante nella sua crescita quando la Juventus, guarda caso di Beppe Marotta, l’aveva portato in Serie A dal Bayer Leverkusen.

