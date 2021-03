Vidal si opera al menisco/ Tegola Inter: i tempi di recupero del cileno

Periodo no per Arturo Vidal. Dopo aver perso la titolarità, al suo posto c’è Eriksen, il centrocampista cileno sarà costretto a fermarsi per qualche settimana: come reso noto dall’Inter in una nota, l’ex Barcellona domani si sottoporrà all’Istituto Humanitas di Rozzano a un intervento chirurgico in artroscopia per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro.

Arturo Vidal convive da tempo con il problema al ginocchio ed ha sopportato i vari acciacchi per dare un contributo alla squadra nerazzurra. Guaio che hanno limitato anche le sue prestazioni, tanto da spingere Conte a preferirgli il già citato Eriksen. La decisione di ricorrere all’intervento chirurgico è arrivata dopo la sfida di lunedì contro l’Atalanta, vinta 1-0 dal Biscione grazie alla rete firmata da Milan Skriniar.

ARTURO VIDAL SI OPERA AL GINOCCHIO: I TEMPI DI RECUPERO

Secondo quanto riportato dalle principali testate calcistiche, a partire da La Gazzetta dello Sport, Arturo Vidal potrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte dopo la sosta per le nazionali. Il cileno salterà sicuramente le partite contro Torino e Sassuolo, per fare ritorno in occasione del match contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Ricordiamo che il 33enne ha raccolto 23 presenze, 1 gol e 2 assist in stagione con l’Inter, alternando buone prestazioni a rendimenti insufficienti. L’assenza di Vidal verrà “coperta” dal già titolare Eriksen, ma Conte può comunque contare su alternative valide: da Roberto Gagliardini a Stefano Sensi, passando per il recuperato Matias Vecino.





