Video e highlights Apoel Nicosia Fiorentina: la sintesi della partita

Prima clamorosa sconfitta in Conference League per la Fiorentina che – come vedremo nel video con gol e highlights del match – ha ceduto per 2 a 1 contro il club cipriota dell’Apoel Nicosia alla prima vittoria nella competizione. Un risultato sorprendente e che stona rispetto all’ottimo momento del club di Raffaele Palladino, in piena lotta Champions in questo momento.

Il tecnico fa qualche cambio rispetto alle previsioni e forse questo incide sulla sfida, poi tra le altre cose manca l’acciaccato Moise Kean, stella viola in questo momento e in dubbio anche per il match di domenica. Palladino si affida cosi a Ikone e Kouame ed i due non fanno nemmeno male nella prima parte del match e in generale per tutta la sfida.

Nel primo tempo c’è equilibrio fino alla mezzora e la Fiorentina sembra controllare abbastanza bene la sfida. Succede tutto però in 7 minuti, gli ultimi del primo tempo e una magia di El Arabi manda praticamente in porta Donis che infila Terracciano e regala il primo gol ai ciprioti. Sul secondo gol ci sono maggiori responsabilità della difesa che appare in confusione e ne approfitta Abagna che regala il secondo gol prima dell’intervallo.

Una rete che arriva come una vera mazzata per il club viola, Palladino prova a dare una spinta e mette Beltran per Adli e l’argentino ci prova a più riprese nei primi minuti del secondo tempo. Davvero poca roba però e anzi possiamo dire che è il club padrone di casa a rischiare di firmare un’altra rete, un contropiede che preoccupa Palladino. Beltran da una parte e Ikone dall’altra ci provano, ma senza particolari risultati.

Palladino li cambia quasi tutti, mette qualche altro big come Gosens e Bove ma la squadra non riesce ad assorbire il colpo e arriva solo il gol che illude il club viola. Triangolo abbastanza bello tra Kouame ed Ikone e il primo firma la rete che permette alla Fiorentina di firmare l’assalto finale. Ci prova a più riprese ma non basta, nulla da fare.

Prima sconfitta in Europa per la Fiorentina che cade a Cipro e resta a 6 punti in classifica, dietro a diverse squadre in classifica. Alla fine sorride l’Apoel che ottiene la prima vittoria stagionale e raggiunge i 4 punti in classifica, molto importanti in vista di un’eventuale qualificazione ai Playoff. La Fiorentina cede e testa ora al match di campionato prima della sosta contro il Verona.

