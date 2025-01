VIDEO E HIGHLIGHTS ASCOLI MILAN FUTURO, SINTESI DELLA PARTITA

Come era lecito aspettarsi, Ascoli Milan Futuro come inizio match non regala grosse sorprese: due squadre che cercano di passarsi il pallone e sfruttare gli errori degli avversari per partire in contropiede. Peccato che nessuna delle due però ha davvero sbagliato, rendendo il momento più interessante di questo avvio l’infortunio di Fall, il terzino ha sentito tirare e al suo osto è entrato Bartesaghi.

Il terzino azzurro però è abbastanza sfortunato perché dopo circa cinque minuti dal suo ingresso in campo si fa ammonire per un eccesso di foga per un fallo che secondo lui sarebbe stato ai suoi danni. Non è la prima volta che Bartesaghi si fa ammonire in questo modo, sintomo di un ragazzo ancora acerbo dal punto di vista caratteriale.

VIDEO ASCOLI MILAN FUTURO, IL SECONDO TEMPO

Ascoli Milan Futuro termina 2-2, con entrambe le squadre che mettono in campo un buon livello di gioco e intensità. I rossoneri passano in vantaggio grazie a un gol di Sandri, che sfrutta una bella azione offensiva. Tuttavia, il vantaggio dura poco, poiché i bianconeri rispondono prontamente con D’Uffizi, che firma il pareggio con un’ottima conclusione.

Nel secondo tempo, le due squadre continuano a lottare per dominare il match, ma non riescono a superarsi. Purtroppo per il Milan Futuro, il match prende una piega negativa quando Gaia viene espulso per un intervento troppo aggressivo, lasciando i rossoneri in dieci uomini.

