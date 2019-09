Video/ Cagliari-Verona (1-1): highlights e gol, frenata dei casteddu (Serie A)

Il video con i gol e gli highlights di Cagliari-Verona 1-1 ci mostra come la formazione allenata da Ivan Juric sia riuscita a rallentare quella di Rolando Maran che voleva regalare ai suoi tifosi la quarta vittoria consecutiva e consolidare la sua presenza ai piani alti della classifica. Invece il match valevole per la 7^ giornata di Serie A 2019-2020 si è concluso in parità con i casteddu che erano riusciti a sbloccare la contesa nella prima frazione con il gol di Castro – in un primo momento assegnato a Joao Pedro che in realtà non tocca il pallone che termina comunque in rete alle spalle di Silvestri – per poi farsi raggiungere nella ripresa da Faraoni che approfitta del liscio di Pisacane che scivola in area di rigore e regala il pallone al numero 5 scaligero che ringrazia e insacca. Molti rimpianti per i padroni di casa che tra le mura amiche della Sardegna Arena sprecano un mucchio di palle gol con Simeone (due occasioni colossali per l’attaccante argentino che non trova la porta da pochissimi passi) e Rog che timbra il palo a portiere battuto. Anche gli ospiti possono comunque recriminare per non aver sfruttato meglio un paio di chance nell’arco dei novanta minuti con Zaccagni che non ha saputo mantenere il sangue freddo davanti a Olsen, bravo a sorvegliare l’area di rigore del Cagliari anche se non è riuscito a preservare l’inviolabilità della sua porta fino al triplice fischio dell’arbitro Volpi. La compagine sarda fallisce l’aggancio al quarto posto, l’Hellas smuove un po’ le acque in classifica ma non riesce ad allontanarsi dalla zona calda con il Genoa a un solo punto di distanza.

VIDEO CAGLIARI-VERONA 1-1, LE DICHIARAZIONI

Ecco come il tecnico del Verona, Ivan Juric, ha commentato l’1-1 maturato alla Sardegna Arena ai microfoni di Sky Sport: “Nel primo tempo volevamo essere aggressivi come al solito ma ci siamo riusciti solo in parte, abbiamo concesso troppe situazioni agli avversari ed eravamo troppo timidi nella metà campo del Cagliari. Nella ripresa siamo riusciti a trovare il gol e a salvarci dal KO, continuiamo a creare tante occasioni ma ne capitalizziamo poche, è arrivato il momento di diventare più concreti davanti alla porta, meritiamo di avere più punti in classifica”. È intervenuto anche Rolando Maran, allenatore dei casteddu: “Sul piano della mentalità siamo sulla strada giusta, questa settimana abbiamo raccolto un bottino di 7 punti eppure siamo usciti dal campo rammaricati per non aver centrato la quarta vittoria di fila, davanti al nostro pubblico abbiamo sempre voglia di fare bene e ottenere risultati di rilievo. Nel secondo tempo ci è venuta a mancare un po’ di lucidità, le occasioni per chiuderla non ci sono mancate ma siamo stati imprecisi sotto porta. Da domani proveremo a fare tesoro degli errori commessi”.





