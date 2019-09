Video/ Cesena-Piacenza (1-1): gol e highlights, pari che scontenta tutti (Serie C)

Diamo un’occhiata al video con i gol e gli highlights di Cesena-Piacenza, anticipo della 5^ giornata di Serie C girone B che si è concluso sul risultato finale di 1-1. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai ragazzi di Modesto che hanno preso l’iniziativa per la maggior parte del tempo, soprattutto nella prima frazione si sono visti soltanto loro in campo, eppure a rompere gli indugi sono stati gli ospiti che dopo aver subito nella prima mezz’ora gli assalti degli avversari, appena si distendono vanno a segno con Paponi che sul cross di Imperiale calcia il pallone con tutta la forza che ha e non lascia scampo ad Agliardi. I padroni di casa si ritrovano quindi a dover inseguire pur avendo sfiorato in più frangenti il gol con Zecca e Capellini, fermati dall’ottimo Del Favero sempre sul pezzo tra i pali. Il vantaggio dell’undici di Franzini non dura però in eterno, quando sono trascorsi circa dodici minuti dall’inizio della ripresa il Cesena riacciuffa il Piacenza con Zecca, ironico che alla fine sia stato proprio un piacentino doc a negare i tre punti alla squadra della sua città. Nelle battute conclusive del match Cacia, che a oggi risulta il secondo miglior marcatore nella storia della Serie B, non riesce a lasciare il segno facendosi anticipare da Agliardi che si aggiudica il duello tra i veterani (entrambi nati nel 1983, con alle spalle una lunga gavetta e diverse stagioni anche nella massima categoria). Al triplice fischio dell’arbitro Paterna le due squadre si spartiscono a malincuore la posta in palio visto che volevano il bottino pieno, come testimoniano d’altronde le parole del mister Arnaldo Franzini: “All’inizio abbiamo sofferto, eravamo consapevoli che gli avversari sarebbero partiti fortissimo andando ad aggredirci nella nostra trequarti. Siamo stati bravi a non prendere gol e poi a segnare noi, peccato non essere riusciti a trovare il raddoppio che ci avrebbe consentito di mettere la partita in ghiaccio. Nella ripresa siamo stati più discontinui e meno concentrati, da una fiammata del Cesena è arrivato l’uno pari, fino all’ultimo abbiamo provato a vincerla ma ormai gli schemi erano saltati e con tutti quei capovolgimenti di fronte la cosa più saggia è stata difendere almeno il punto”. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI CESENA-PIACENZA 1-1 (SERIE C)

VIDEO CESENA-PIACENZA 1-1, IL TABELLINO

CESENA-PIACENZA 1-1 (0-1)

CESENA (3-4-3): Agliardi; Ricci (46′ Ciofi), Brignani, Sabato; Capellini (54′ Franchini), De Feudis (46′ Franco), Rosaia, Giraudo; Borello (68′ Cortesi), Sarao (85′ Butic), Zecca. All. Francesco Modesto.

PIACENZA (3-5-2): Del Favero; Della Latta, Milesi, Pergreffi; Zappella, Nicco, Marotta, Cattaneo, Imperiale; Sylla (79′ Sestu), Paponi (71′ Cacia). All. Arnaldo Franzini.

ARBITRO: Daniele Paterna (sez. di Teramo).

AMMONITI: Sylla (P), Ciofi (C), Butic (C), Brignani (C).

RECUPERO: 1′ pt e 4′ st.

MARCATORI: 31′ Paponi (P), 57′ Zecca (C).



