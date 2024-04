DIRETTA/ Pisa Catanzaro video streaming tv: i toscani non segnano dal 2012! (Serie B, 26 aprile 2024)

DIRETTA PISA CATANZARO, I TESTA A TESTA

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Pisa Catanzaro, e allora possiamo anche valutare quali siano i precedenti tra queste due squadre. Non sono pochi, ma le due squadre in questa stagione sono tornate ad affrontarsi dopo nove anni, tanto è passato da un periodo che tra il 2012 e il 2014 ha visto Pisa e Catanzaro avversarie in Serie C. Il primo dato che balza all’occhio è quello relativo alla difesa dei calabresi: il Catanzaro, compreso il 2-0 dello scorso dicembre, ha ottenuto due vittorie e altrettanti pareggi e non ha mai subito gol, l’ultima rete segnata dal Pisa risale all’ottobre 2012 in un 4-1 casalingo sancito in rimonta da Francesco Favasuli (doppietta), Antonio Buscé e Leonardo Perez.

Sono passati 363 minuti dall’ultimo gol realizzato dai toscani, ma l’altra statistica davvero importante riguarda il fatto che il Catanzaro non sia mai riuscito a vincere all’Arena Garibaldi: sono sei le vittorie totali dei calabresi nella storia ma sono tutte arrivate in casa, il Pisa invece ha ottenuto due vittorie in trasferta alla fine degli anni Ottanta, una delle quali (agosto 1987) in un girone di Coppa Italia – la formula all’epoca era diversa – grazie alla rete messa a segno da un certo Carlos Dunga. (agg. di Claudio Franceschini)

PISA CATANZARO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ci sono due modi per assistere alla diretta tv Pisa Catanzaro. Il primo è attraverso Sky tramite l’abbonamento al pacchetto Calcio. Se si disponesse solamente di Dazn non è un problema, dato che i diritti della Serie B sono equamente divisi.

Se il problema fosse invece il fatto di non poterla vedere in tv, allora andiamo a vedere come assistere all’evento in diretta streaming. Anche in questo caso abbiamo due possibilità ovvero l’applicazione di Dazn o quella di Sky Go, ovviamente in base a dovete avete l’abbonamento.

LOTTA SERRATA AI PIANI ALTI

I playoff di Serie B sono sempre più ambiti e la diretta Pisa Catanzaro vede due squadre estremamente interessate a questa corsa. Venerdì 26 aprile alle ore 20:30 andrà in scena all’Arena Garibaldi una sfida delicatissima. In questo momento, i padroni di casa sono ad appena un punto dall’ottavo posto ovvero il primo posto utile per prendere parte ai playoff. Le due vittorie contro Palermo e FeralpiSalò nelle ultime quattro hanno aiutato i toscani ad essere ancora a lottare.

Il Catanzaro invece potrebbe già certificare la sua presenza ai propri playoff anche solo pareggiando contro il Pisa, ma l’obiettivo attuale dei giallorossi non è solo rientrare tra le prime otto bensì concludere dal quarto posto in su. Questo poiché, a parte le prime due ormai irraggiungibili che andranno dirette in Serie A, la terza e la quarta prenderanno parte ai playoff direttamente in semifinale e il Catanzaro è a -4 dalla Cremonese. Proprio la scorsa giornata si è giocato lo scontro diretto contro i lombardi, terminato zero a zero.

PISA CATANZARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ora osserviamo le probabili formazioni della diretta Pisa Catanzaro con i neroazzurri in campo con il modulo 4-2-3-1. In porta Nicolas, terzini Calabresi e Barbieri con Hermansson e Caracciolo centrali. In mediana ci saranno Esteves e Marin mentre sulla trequarti Arena, Valoti e D’Alessandro. Unica punta Moreo.

Il Catanzaro replica con l’assetto tattico 4-4-2. Tra i pali Fulignati, difesa a quattro con Situm, Scognamilio, Lui e Verola. Agiranno da esterni Sounas e Vandeputte con Petriccione e Pontisso a centrocampo. In attacco ci sarà spazio ancora per Iemmello con Ambrosino.

PISA CATANZARO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Se si volesse scommettere sulla diretta Pisa Catanzaro, ecco le quote per le scommesse del 35esimo turno di campionato. La vittoria dei toscani è data a 2.15 contr i 3.50 degli ospiti e i 3.25 del segno X.

I bookmakers non pensano possa essere una gara da troppi gol e infatti l’Under 2.5 è quotato 1.75 mentre l’Over a 2.05. Più ridotto il divario tra Gol a 1,80 e No Gol a 1,95.











