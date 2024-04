DIRETTA/ Venezia Cremonese video streaming tv: che equilibrio di recente! (Serie B, 26 aprile 2024)

DIRETTA VENEZIA CREMONESE, I TESTA A TESTA

Quasi arrivati alla diretta di Venezia Cremonese, diciamo che questa partita ha una bella tradizione in epoca recente: nel maggio 2017 allo Zini i lagunari hanno vinto 2-1 nella Supercoppa di Serie C, da quel momento è iniziato un quadriennio in cui le due squadre si sono affrontate in Serie B fino alla promozione del Venezia, e ora nuovamente le due formazioni sono avversarie nel campionato cadetto. Il bilancio delle ultime dieci sfide racconta di tre vittorie grigiorosse e altrettante del Venezia, con quattro pareggi: dunque, regna l’equilibrio e vedremo se sarà così anche oggi.

Video/ Lecco Venezia (1-2) gol e highlights: sorpasso definitivo con Busio! (Serie B, 20 aprile 2024)

La Cremonese non festeggia al Penzo dall’agosto 2019, decisivi in quel caso Vasile Mogos e Michele Castagnetti con gol lagunare di Marco Modolo, e rigore che Luca Lezzerini aveva parato a Daniel Ciofani; la vittoria interna più recente per il Venezia è invece quella di tre anni fa, nel mese di febbraio, in quel caso 3-1 con autorete di Matteo Bianchetti ad aprire le danze, raddoppio di Francesco Forte e poi botta e risposta nel recupero tra Daniel Ciofani e Dennis Johnsen, che aveva definitivamente chiuso i conti. (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Catanzaro Cremonese (0-0) highlights: legni per Castagnetti-Vandeputte! (Serie B 20 aprile 2024)

VENEZIA CREMONESE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la Serie B e dunque la diretta tv Venezia Cremonese ci sono due opzioni: Sky attraverso l’abbonamento al pacchetto Calcio oppure tramite Dazn, dove anche in quel caso servirà per forza di cose la sottoscrizione.

Se non siete a casa o per qualsiasi altro impedimento, è possibile seguire la diretta streaming o sull’applicazione di Sky Go oppure su quella di Dazn, naturalmente con l’abbonamento attivo nei rispettivi servizi.

SFIDA PER LA PROMOZIONE DIRETTA IN SERIE A

Ci sono partite che non hanno bisogno di presentazioni e la diretta Venezia Cremonese, che si gioca oggi alle 20.30, è una di queste. Gli arancioneroverdi sono terzi a 64 punti mentre grigiorossi quarti a 60, con il secondo posto che garantirebbe la Serie A diretta occupato dal Como a quota 67. Insomma, a quattro giornate dalla fine compresa questa è ancora tutto aperto.

Diretta/ Catanzaro Cremonese (risultato finale 0-0): palo di Vandeputte! (Serie B, 20 aprile 2024)

Il Venezia era incappata in un momento negativo ad inizio aprile con la sconfitta contro la Reggiana e il pari ad Ascoli, ma si è ripresa brillantemente battendo prima il Brescia in casa 2-0 e successivamente il Lecco 2-1 in trasferta. In casa Cremonese invece prosegue il pessimo periodo che continua da metà marzo: una sola vittoria con il Bari, un pareggio a Catanzaro e tre sconfitte contro Sudtirol, FeralpiSalò e infine Ternana.

VENEZIA CREMONESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ci siamo, la diretta Venezia Cremonese sta per entrare nel vivo e questo è il momento migliore per dare uno sguardo alle probabili formazioni. Gli arancioneroverdi si schiereranno con il 3-5-2 con in porta Joronen, difesa a tre con Idzes, Svoboda e Sverko. Agiranno da esterni Candela e Bjarkason mentre a centrocampo Busio, Tessmann e Andersen. In attacco Pohjanpaol e Pierini.

La Cremonese replica con l’assetto tattico 3-5-1-1. Tra i pali Saro, pacchetto arretrato composto da Antov, Bianchetti e Ravanelli. A centrocampo Zanimacchia e Sernicola saranno impegnati larghi con Pickel e Johsen mezzali e Castagnetti regista. In avanti Tsadjout sarà supportato da Vazquez.

VENEZIA CREMONESE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo infine un’occhiata anche alle quote per le scommesse di Venezia Cremonese. L’1 fisso è offerto meno del 2 rispettivamente a 2.30 e 3. Più alto di tutti la X del pareggio a 3.40.

I bookmakers si aspettano una gara divertente con il Gol, entrambe le squadre a segno, dato a 1.67 contro il 2.10 del No Gol. Anche l’Over 2.5 è relativamente basso a 1.88, rispetto a 1.98 dell’esito opposto.

