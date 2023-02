VIDEO CLIP UFFICIALE MADE IN ITALY DI ROSA CHEMICAL/ Canzone Sanremo 2023: tormentone

VIDEO CLIP UFFICIALE DELLA CANZONE “MADE IN ITALY” DI ROSA CHEMICAL, SANREMO 2023

L’esibizione di Rosa Chemical a Sanremo 2023, è stata contornata dalle polemiche legate al testo del brano e al messaggio chiaro dell’artista che voleva lanciare: un grido di libertà per sdoganare l’amore in tutte le sue forme, anche quello poligamo e gender fluid.

Un esplicito segnale di condanna al perbenismo e allo stereotipo dell’italiano medio che giudica con falso moralismo certe tematiche. La canzone è destinata ad avere grande successo di ascolti e diventare sicuramente un tormentone, anche grazie al ritornello divertente “Babababadibubum”.

Nel frattempo è uscito anche il nuovo singolo sanremese di Rosa Chemical, seguito dalla pubblicazione del video clip ufficiale di Made in Italy. Tutte e due le produzioni caratterizzate dal tipico stile volutamente scandaloso e provocatore del cantante. A partire dalla cover di Made in Italy, in vinile 45 giri con edizione anche non censurata ed esplicita rispetto a quella nella quale si mostrano le gambe di una donna che calpesta una pizza. Su questa immagine l’artista ha ribadito l’annuncio: “Sesso. Libertà. Uguaglianza. Amore in tutti i sensi. E tutti a tavola!”. “Made in Italy è questo: è pizza e tovaglia a scacchi, pregiudizio, vino rosso e spaghetti. ”

Il video clip ufficiale di Made in Italy, non è da meno in quanto a provocazione, in linea con le dichiarazioni pre festival e l’esibizione sul palco di Rosa Chemical. La clip divertente ed irriverente è stata prodotta da ILLMATIC Film Group e diretta da Asia J. Lanni e Nicola Bussei, propone immagini di un mondo fatto di colori e diversità.

La stessa realtà raccontata dal cantante, con i personaggi che rappresentano i canoni tradizionali dell’italianità, dal bigottismo alle perversioni. Un circo nel quale compaiono anche le immagini simbolo iconiche del “Made in Italy“, come Dante Alighieri, La Monnalisa, e Raffaella Carrà.

