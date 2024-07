Video/ Empoli Ingolstadt (0-0) gol e highlights: esordio per Esposito e Vasquez! (Amichevole 20 luglio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI EMPOLI INGOLSTADT: LA SINTESI

Al centro sportivo di Caldaro sulla Strada del Vino l’Empoli non va oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 contro l’Ingolstadt nel terzo appuntamento amichevole prestagionale come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i toscani si affacciano in avanti subito con un tiro poco pericoloso di Henderson al 4′ e più tardi nemmeno i suoi compagni Caputo e Shpendi hanno avuto maggior fortuna con un paio di azioni offensive comunque insidiose.

Intorno al 43′ si rivede di nuovo Henderson che con un calcio di punizione impegna in modo serio l’estremo difensore avversario Simoni. Nelle battute iniziali del secondo tempo il tecnico D’Aversa, dopo aver schierato tra i pali il nuovo acquisto Vasquez che è arrivato in prestito dal Milan, decide di inserire anche un altro innesto proveniente dal calciomercato con l’ingresso in campo di Sebastiano Esposito, proveniente dall’Inter a titolo temporaneo.

La compagine guidata dalla mister Sabrina Wittmann suona dunque la carica con un calcio di punizione finito alto di Hoppe da fuori area al 53′ sebbene rischino al 72′ sulla conclusione firmata proprio dal neo entrato Esposito. In porta Vasquez evita il peggio su Duhring al 74′ e nel finale Plath spara sull’esterno della rete all’82’. Per quanto riguarda l’aspetto della disciplina, l’arbitro Marco Paletti, proveniente dalla sezione di Crema, ha estratto il cartellino giallo in una sola occasione ammonendo Duhring al 76′ tra le file dell’Ingolstadt.

