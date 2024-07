DIRETTA EMPOLI INGOLSTADT/ Video streaming tv: l’epopea della squadra tedesca (amichevole, 20 luglio 2024)

DIRETTA EMPOLI INGOLSTADT: GLI AVVERSARI

La diretta di Empoli Ingolstadt ci permette oggi di parlare della squadra tedesca, che oggi milita nella terza divisione nazionale ma ha una storia anche illustre. Società che in realtà esiste da oltre 100 anni, ma che nella sua nuova struttura, risultante di una fusione, ha visto la luce soltanto nel 2004; già nel 2010 l’Ingolstadt è riuscito ad arrivare in Zweite Bundesliga, mentre cinque anni più tardi ha festeggiato un traguardo storico con la promozione nella massima serie del calcio tedesco, in virtù della vittoria del campionato davanti a Darmstadt, Karslruhe e Kaiserslautern e una squadra senza una stella fatta e finita ma con il miglior attacco del torneo (53 gol in 34 partite) e una distribuzione di reti davvero importante.

L’Ingolstadt non si è fermato qui: da neopromosso ha timbrato uno straordinario undicesimo posto in Bundesliga sotto la guida dell’austriaco Ralph Hasenhuttl e grazie a 12 gol di Moritz Hartmann, l’allenatore con quel grande risultato ha guadagnato la chiamata del Lipsia e senza di lui, sostituito da Markus Kauczinski poi esonerato dopo 10 giornate (in favore di Maik Walpurgis), l’Ingolstadt è retrocesso nella stagione seguente, finendo nel 2019 in terza divisione. Promosso nel 2021, è immediatamente retrocesso; ora cerca nuovamente un posto al sole, anche se non sarà per nulla semplice con la sensazione che, almeno per il momento, gli anni migliori del club siano alle spalle. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI EMPOLI INGOLSTADT IN STREAMING VIDEO TV

Salvo variazioni di palinsesto non ci sarà la possibilità di assistere alla diretta tv di Empoli Ingolstadt: la partita amichevole della squadra toscana non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione e non sarà disponibile nemmeno un servizio di diretta streaming video, anche se potrete comunque consultare le informazioni utili sulle pagine ufficiali che lo stesso Empoli mette a disposizione sui social network, sono liberamente visitabili gli account di Facebook e X (il vecchio Twitter) così come tutti gli altri.

EMPOLI INGOLSTADT: IL PRIMO VERO TEST!

Arriva oggi, sabato 20 luglio, il primo vero test per Roberto D’Aversa: la diretta di Empoli Ingolstadt va in scena alle ore 18:00 presso Caldaro sulla Strada del Vino, comune che fa riferimento a Bolzano. Parliamo della prima amichevole in senso stretto, anche se di fatto sarà la seconda per i toscani: tuttavia, lo scorso martedì l’Empoli ha avuto una sgambata in famiglia contro la sua Primavera, ha vinto 2-0 ma chiaramente non ha ancora rivelato tutte quelle carte che invece potrà cominciare a mettere sul tavolo oggi.

Un Empoli che dopo la miracolosa salvezza targata Davide Nicola ha cambiato, perché l’allenatore piemontese è stato chiamato dal Cagliari: dunque in panchina c’è ora Roberto D’Aversa, che stava ben conducendo il Lecce prima di quel brutto episodio contro il Verona, una presunta testata a Thomas Henry che gli era costata la panchina. Anche per lui quindi c’è inevitabile voglia di riscatto e sarà molto interessante scoprire cosa succederà nel corso della stagione, ma ora aspettando la diretta di Empoli Ingolstadt valutiamo le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI INGOLSTADT

Come sempre è difficile parlare di probabili formazioni in un’amichevole estiva, ma possiamo comunque ipotizzare le scelte di D’Aversa nella diretta Empoli Ingolstadt per quello che dovrebbe essere un 4-3-3. In porta va Perisan, che sarà protetto da una difesa nella quale la coppia centrale potrebbe anche essere formata dai due classe 2004 Goglichidze e Indragoli, con Cacace schierato da terzino sinistro e Francesco Donati che si potrebbe prendere l’altra corsia, aspettando Stojanovic di ritorno dagli Europei giocati con la Slovenia.

A centrocampo stuzzica la titolarità di Degli Innocenti, altro 2003 e dunque coetaneo di Fazzini che potrebbe prendersi la maglia da mezzala; Liam Henderson e Alberto Grassi sono le due certezze in questo reparto, davanti invece Gyasi può fare l’esterno alto a destra con Ekong che andrebbe a operare sull’altro versante, la prima punta uscirà dal ballottaggio tra il veterano Caputo e i due giovani Stiven Shpendi e Nabian, promosso dalla Primavera dove ha fatto benissimo nel corso della passata stagione.











