Video/ Francia Nuova Zelanda (27-13) highlights: All Blacks sconfitti! (Rugby World Cup 9 settembre 2023)

VIDEO HIGHLIGHTS DI FRANCIA NUOVA ZELANDA: LA SINTESI

Allo Stade de France di Parigi la Francia supera la Nuova Zelanda per 27 a 13 come vedremo nelle immagini video della sintesi e degli highlights. Nel primo tempo sembrano essere gli ospiti allenati dal ct Foster a partire forte riuscendo a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Telea al 2′ ma incappando nell’errore alla trasformazione di Mo’unga al 3′. I padroni di casa guidati da Galthié replicano ribaltando la situazione con due calci di punizione firmati da Ramos tra il 5′ ed il 20′.

DIRETTA ITALIA NAMIBIA/ Video streaming Rai 2: anche 4 anni fa… (Mondiali rugby 2023, oggi 9 settembre)

I minuti scorrono sul cronometro e gli All Blacks tornano momentaneamente avanti al 26′ con la punizione di Mo’unga, vanificata poi appunto al 29′ da Ramos che tuttavia commette un errore inaspettato sempre su piazzato al 34′. In precedenza i francesi avevano sostituito in maniera prematura Marchand con Mauvaka già al 12′ a causa di un infortunio. Nel secondo tempo il copione pare ripetersi rispetto a quanto ammirato nella prima frazione vista la meta segnata da Telea al 44′ con conseguente trasformazione di Mo’unga.

DIRETTA/ Francia Nuova Zelanda (risultato finale 27-13): meta di Jaminet! Mondiali rugby 8 settembre 2023

I transalpini si rialzano con la meta firmata Penaud al 55′, con i due punti aggiunti da Ramos, e rimangono in superiorità numerica dal 58′ a causa del cartellino giallo rimediato da Jordan. Il solito Ramos commette un altro errore su piazzato al 61′. Nell’ultima parte dell’incontro le ennesime punizioni di Ramos tra il 67′ ed il 74′ e la meta di Jaminet del 78′ chiudono i conti in favore dei Galletti. Il successo ottenuto quest’oggi consente alla Francia di portarsi a quota 4 nella classifica del gruppo A dei Mondiali di Rugby mentre la Nuova Zelanda, sconfitta per la prima volta nella storia nella fase a gironi, resta ferma a zero.

Sudafrica Inghilterra/ Mondiali Rugby, Bergamasco: inglesi favoriti! (esclusiva)

VIDEO HIGHLIGHTS DI FRANCIA NUOVA ZELANDA: IL TABELLINO

Francia-Nuova Zelanda 27 a 13 (primo tempo 9-8)

Mete: 2′, 44′ Telea(N); 55′ Penaud(F); 78′ Jaminet(F).

Trasformazioni: 45′ Mo’unga(N); 58′ Ramos(F).

Calci di punizione realizzati: 5′, 20′, 29′, 67′, 74′ Ramos(F); 26′ Mo’unga(N).

FRANCIA – 15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Yoram Moefana, 11 Gabin Villiere, 10 Matthieu Jalibert, 9 Antoine Dupont, 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon, 6 Francois Cros, 5 Thibaud Flament, 4 Cameron Woki, 3 Uini Atonio, 2 Julien Marchand, 1 Reda Wardi. Sostituzioni: 16 Peato Mauvaka, 17 Jean-Baptiste Gros, 18 Dorian Aldegheri, 19 Romain Taofifenua, 20 Paul Boudehent, 21 Maxime Lucu, 22 Arthur Vincent, 23 Melvyn Jaminet. C.t.: Galthié.

NUOVA ZELANDA – 15 Beauden Barrett, 14 Will Jordan, 13 Rieko Ioane, 12 Anton Lienert-Brown, 11 Mark Telea, 10 Richie Mo’unga, 9 Aaron Smith, 8 Ardie Savea, 7 Sam Cane, 6 Dalton Papali’i, 5 Scott Barrett, 4 Sam Whitelock, 3 Nepo Laulala, 2 Codie Taylor, 1 Ethan de Groot. Sostituzioni: 16 Samisoni Taukei’aho, 17 Ofa Tu’ungafasi, 18 Fletcher Newell, 19 Tupou Vaa’i, 20 Luke Jacobson 21 Finlay Christie, 22 David Havili, 23 Leicester Fainga’nuku. C.t.: Foster.

Arbitro: Jaco Peyper (Sudafrica).

Ammoniti: 58′ Jordan(N).

GUARDA IL VIDEO HIGHLIGHTS DI FRANCIA NUOVA ZELANDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA