DIRETTA FRANCIA NUOVA ZELANDA/ Video streaming tv: precedenti leggendari (Mondiali rugby 2023 8 settembre)

DIRETTA FRANCIA NUOVA ZELANDA: I PRECEDENTI

Ci sono due precedenti illustri nella diretta di Francia Nuova Zelanda: fanno riferimento a due delle tre finali che i galletti hanno giocato ai Mondiali rugby 2023. Se nel 1999 la sconfitta all’ultimo atto era arrivata contro l’Australia, la Francia per due volte si è vista negare il sogno del titolo iridato dagli All Blacks: nella prima edizione di sempre, il 1987, le mete di Michael Jones, David Kirk e John Kirwan avevano lanciato la Nuova Zelanda per un 29-9 inequivocabile. La rivincita per la nazionale transalpina era arrivata 15 anni più tardi: finale tiratissima con una sola meta per parte, a fare la differenza era stata la punizione di Stephen Donald che aveva regalato un 8-7 agli All Blacks.

Particolarità: entrambe le finali erano state disputate all’Eden Park di Auckland, dunque in casa della nazionale neozelandese. Questa volta siamo in Francia, e dunque i Bleus sperano che il fattore campo e uno Stade de France infuocato possano ribaltare il pronostico e concedere finalmente la vittoria: certo sarebbe soltanto la prima partita della fase a gironi, ma anche un ottimo modo per iniziare i Mondiali rugby 2023. Tra poco scopriremo davvero quello che succederà sul terreno di gioco… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FRANCIA NUOVA ZELANDA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Nuova Zelanda sarà trasmessa dalla televisione satellitare, e questo è un discorso che riguarda tutte le partite dei Mondiali rugby 2023 che verranno infatti fornite da questa emittente. Appuntamento riservato agli abbonati, che avranno la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; un’opzione, quella dello streaming, che riguarda anche la piattaforma Now Tv, e anche in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

GRANDE SPETTACOLO!

Francia Nuova Zelanda, in diretta dallo Stade de France di Saint Denis alle ore 21:00 di venerdì 8 settembre, è la partita inaugurale ai Mondiali rugby 2023: subito uno spettacolo straordinario tra due delle migliori nazionali sul globo, e un match molto interessante anche per l’Italia che fa parte del girone A (e, diciamolo, non ha esattamente grandi possibilità di superare il turno). Francia Nuova Zelanda dovrebbe essere la partita che definirà il primo posto nel gruppo: All Blacks chiaramente favoriti ma attenzione alle sorprese, e al fatto che i galletti saranno spinti da un pubblico entusiasta e che crede nel sogno.

Possiamo intanto ricordare che la diretta di Francia Nuova Zelanda apre i Mondiali rugby 2023 che proseguiranno sino al termine di ottobre; la formula prevede che le prime due di ciascun girone accedano al tabellone dell’eliminazione diretta che parte dai quarti di finale, dunque inevitabilmente queste due nazionali che si affrontano stasera allo Stade de France non possono che essere le due leader in questo senso. Vedremo però a chi andrà la vittoria, non vediamo l’ora che Francia Nuova Zelanda si giochi e che si possa finalmente dare il via ai Mondiali rugby 2023.

DIRETTA FRANCIA NUOVA ZELANDA: SITUAZIONE E CONTESTO

Eccoci allora alla diretta di Francia Nuova Zelanda. Qual è il contesto di questa partita inaugurale ai Mondiali rugby 2023? Gli All Blacks sono del tutto intenzionati a vendicare quanto accaduto quattro anni fa: l’eliminazione era arrivata in semifinale per mano dell’Inghilterra, poi c’era stata la medaglia di bronzo ma è inevitabile che una nazionale abituata a essere la prima nel ranking mondiale non si possa accontentare di salire sul podio. La Nuova Zelanda è chiaramente la grande favorita per il titolo, ma non può sottovalutare le insidie: prima tra queste, la Francia nel gruppo A.

I galletti ai Mondiali rugby hanno sempre fatto benissimo: quattro volte sul podio, tre in finale, solo tre volte non hanno raggiunto la semifinale ma va anche detto che due di queste coincidono con le ultime due edizioni, dunque risultati che per la Francia sono andati in calando. La nazionale transalpina è arrivata seconda nel Sei Nazioni di quest’anno, comunque facendo molto bene; sa bene che battere la Nuova Zelanda all’esordio sarebbe già un grandissimo colpo dal punto di vista psicologico e con tutta probabilità porterebbe a vincere il girone, ora vedremo cosa succederà in campo allo Stade de France…











