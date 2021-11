Video/ Genoa Venezia (0-0) gol e highlights: poche le emozioni al Ferraris (Serie A)

VIDEO GENOA VENEZIA: PARI SENZA SQUILLI

La sfida salvezza tra Genoa e Venezia termina con uno scialbo zero a zero. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Iniziano meglio i lagunari, Criscito chiude un’ottima iniziativa in angolo. Prima occasione per il Venezia su angolo, colpo di testa di Ceccaroni salvato da Cambiaso, poi Busio calcia fuori. Primo squillo di Destro, Romero si distende e sventa la minaccia. Buon momento per il Genoa che sta attaccando con grande insistenza. Rovella calcia da punizione direttamente in porta, para Romero. Le due compagini stanno alzando i ritmi, spinge il Genoa alla ricerca del vantaggio. Galdames da fuori area, Romero la mette in angolo. Sturaro prova da fuori area, tentativo respinto. Abbiamo superato il ventesimo minuto di gara con il Genoa che attacca con più convinzione sfiorando la rete del vantaggio. Criscito da lontanissimo, palla direttamente in curva. Crnigoj si prende il primo giallo della gara. Fallo tattico di Biraschi e giallo per lui. Cinque minuti alla fine della prima frazione, ritmi di gara calati in maniera vistosa. Caldara mette giù Pandev e si prende il cartellino giallo. Rovella ci prova da fuori area ma non trova la porta. Termina la prima frazione di gioco con il Genoa che avrebbe meritato qualcosa in più ma non è riuscito a trovare ancora il varco giusto.

VIDEO GENOA VENEZIA: IL SECONDO TEMPO

Ci prova Destro in girata e per un soffio non trova gloria. Henry allunga per Caldara su angolo, grandissima parata di Sirigu. Sul proseguimento dell’azione chiesto un rigore dal Venezia, il direttore di gara non è dello stesso avviso. Destro deve lasciare il campo per infortunio, al suo posto c’è Ekuban. Prima occasione in favore del Genoa sui piedi di Ekuban, l’attaccante tira su Romero. Il Genoa continua ad attaccare ma non trova la rete del vantaggio. Fallo di Aramu su Criscito e giallo per lui. Venti minuti alla fine del match, non si sblocca la gara. Caicedo ci prova in occasione di un angolo ma non trova la porta. Peretz la mette in mezzo, ottimo l’intervento di Sirigu. Haps, bella iniziativa del terzino, respinge bene Sirigu. Ci prova Kiyine, palla fuori di un soffio. Manca pochissimo alla fine del match, non si sblocca il risultato. Badelj prova a pescare Buksa, si salva il Venezia. Sono quattro i minuti di recupero decretati dal direttore di gara. Non si sblocca il match con il Venezia che sta provando ora a gestire. Termina il match, un pari che rende sicuramente felice il Venezia contro una diretta concorrente per la salvezza.

VIDEO GENOA VENEZIA: IL TABELLINO

Genoa (4-3-1-2): Sirigu, Cambiaso, Biraschi, Vasquez, Criscito, Sturaro (19’ st Kallon), Badelj, Rovella, Galdames (19’ st Tourè), Destro (11’ st Ekuban, 40’ st Buksa), Pandev (1’ st Caicedo). Allenatore: Ballardini

Venezia (4-3-3): Romero, Mazzocchi (1’ st Ebuehi), Caldara, Ceccaroni, Haps (39’ st Molinaro), Crnigoj (24’ st Kiyine), Busio, Tessmann, Okereke, Henry (39’ st Forte), Aramu (32’ st Peretz). Allenatore: Zanetti

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Mazzocchi, Caldara, Aramu (V), Biraschi (G)

