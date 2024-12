VIDEO GIANA ERMINIO PERGOLETTESE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Non va oltre un pareggio senzi reti per 0 a 0 la sfida tra Giana Erminio e Pergolettese. Nel primo tempo la compagine guidata dal tecnico Chiappella tenta di imporsi immediatamente all’8′ forzando il portiere Cordaro ad intervenire su Colombara deviandone una conclusione in angolo.

Passano i minuti ed i Ragazzi della Martesana tengono il piede premuto sull’acceleratore sprecando però un paio di chances con Caferri al 31′ e pure con Ferri, su punizione, al 38′. Nel secondo tempo la storia del match non sembra cambiare ed è infatti ancora Cordaro a salvare i suoi disinnescando il tiro a giro dei biancazzurri con Montipò al 50′.

Nel finale i gialloblu si vedono annullare un gol per fuorigioco al 76′ senza approfittare della situazione di superiorità numerica venutasi a creare a partire dal 74′ per colpa dell’espulsione rimediata da Ferri.

VIDEO GIANA ERMINIO PERGOLETTESE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS