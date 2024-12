DIRETTA GIANA ERMINIO PERGOLETTESE, SQUADRE POSIZIONATE A META’ CLASSIFICA

Si va in campo domenica 1 dicembre 2024 alle ore 17:30 per la diretta Giana Erminio Pergolettese allo Stadio Città di Gorgonzola. Si gioca per il diciassettesimo turno del girone A della Serie C. E’ una situazione abbastanza particolare quella vissuta dalle due compagini impegnate quest’oggi nel derby lombardo dato che i padroni di casa si trovano in tredicesima posizione con sedici punti e gli ospiti occupano invece il quattordicesimo posto con quattordici punti. Una vittoria significherebbe l’accesso in zona playoff per i primi mentre i secondi non vogliono affatto perdere così da evitare di finire invischiati nella zona retrocessione.

Dopo due vittorie consecutive, la Giana ha subito un’improvvisa battuta d’arresto contro l’ottimo Trento nell’ultimo turno quando invece il Pergo è stato in grado di imporsi in trasferta sul campo della Virtus Verona.

DIRETTA GIANA ERMINIO PERGOLETTESE IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta Giana Erminio Pergolettese sarà visibile per gli abbonati a Now o Sky. Si potrà quindi guardare la partita via streaming su tablet smart phone, oppure dal browser sul pc anche attraverso l’utilizzo delle applicazioni dedicate NOW TV e Sky Go.

FORMAZIONI GIANA ERMINIO PERGOLETTESE

Le probabili formazioni ci aiutano a comprendere le scelte effettuate dai due allenatori per gli schieramenti di partenza della diretta Giana Erminio Pergolettese. Staremo dunque a vedere se mister Chiappella riconfermerà o meno il 3-5-2 con Mangiapoco, Previtali, Ferri, Colombara, Caferri, Marotta, Nichetti, Mallabio, Lamesta, Montipò e Stuckler.

Quasi certamente il tecnico Curioni deciderà di puntare di nuovo sul 4-3-2-1 come modulo. Verranno schierato allora Cordaro in porta, Capoferri, Lambrughi, Stante e Tonoli in difesa, Careccia, Arini e Jahouari sulla linea mediana, Basili ed Anelli ad agire sulla trequarti del campo per dare rifornimento al centravanti che sarà ancora una volta Parker.

GIANA ERMINIO PERGOLETTESE, LE QUOTE

Cerchiamo di conoscere il pronostico dell’esito finale per la diretta Giana Erminio Pergolettese. Le quote come Bwin ci dicono che l’1 a 2.05 indica quanto i padroni di casa siano candidati ad aggiudicarsi il successo finale. Gli ospiti, invece, avrebbero poche possibilità di uscire vincitori da questo incrocio, il 2 è a 3.20, rispetto a quelle di aggiudicarsi almeno un punto, l’x è a 3.10.