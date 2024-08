Paura in Grecia per gli incendi nelle ultime ore: minaccia alle porte di Atene

Allerta massima in Grecia dopo gli incendi che hanno spaventato la nazione nelle scorse ore, con le fiamme divampate fino alla periferia di Atene, un’emergenza che purtroppo si fa sempre più spazio da anni e con l’innalzarsi delle temperature il fenomeno fa sempre più paura, la protezione civile greca oggi ha allontanato le persone dalle loro abitazioni anche nei pressi della capitale, dopo aver già fatto evacuare la città di Maratona, invasa dalle fiamme.

Richard Lugner, morto a 91 anni il "Trump austriaco"/ A giugno si era sposato per la sesta volta

Un incendio violentissimo e feroce scoppiato nelle scorse ore ha portato all’uscita di casa di almeno 7mila persone, chiamate ad allontanarsi, le autorità greche hanno deciso di aprire le porte dello stadio olimpico per ospitare gli sfollati in fuga dalle case a seguito di quanto accaduto, le nubi di fumo denso hanno coperto il cielo della capitale, che ha poi portato all’allerta massima anche per via delle elevate temperature annunciate nei prossimi giorni.

FRASI AUGURI DI BUON FERRAGOSTO 2024/ Verso il 15 agosto: festa, ferie e la vista del mare

Video Incendi Grecia, evacuate diverse località

Tensione non solo ad Atene, la capitale greca si è ritrovata spalle al muro con gli incendi boschivi esplosi in Grecia che hanno portato le autorità a intervenire in maniera più tempestiva e rapida possibile per evitare di propagare il dramma.

Intanto diverse località sono state evacuate dopo che le fiamme hanno raggiunto anche diverse case e abitanti, nella regione dell’Attica Orientale il fuoco ha illuminato di rosso il cielo, spaventando i residenti e portando all’attuazione di un piano di emergenza , la Grecia per far fronte all’emergenza incendi ha ordinato l’evacuazione di almeno undici città e villaggi a nord est della capitale, la più bersagliata nelle ultime ore con crescente preoccupazione visti i tanti abitanti della città e delle località limitrofe, alle prese con l’ennesima tragedia incendiaria degli ultimi anni, un fenomeno che purtroppo conosciamo bene anche in Italia.

Million Day ed Extra Million Day: numeri delle ore 13,00 del 12 agosto 2024/ Le cinquine fortunate