Video/ Imolese-Arzignano (0-0): gol e highlights, match senza reti (Serie C)

Ecco il video e gli highlights di Imolese-Arzignano, sfida che termina senza gol ma che parte con tante occasioni. Inizio subito spettacolare con la rovesciata di Vuthaj deviata in corner, davvero pregevole il gesto tecnico che non trova però il gol. Tentativo di Cais dal limite dell’area di rigore, il suo sinistro viene respinto dalla difesa avversaria. Vuthaj di destro, ma la conclusione dell’attaccante albanese termina alle stelle. Arriva il giallo per Alimi, è il primo ammonito della gara. Tocco sottomisura di Vuthaj, Tosi si salva con i piedi. Termina a reti bianche la prima frazione di gioco. Partita che ha visto l’Imolese provarci di più, ma la poca precisione degli attaccanti non ha permesso di trovare la rete. Inizia la ripresa e Rocco è subito pericoloso con il sinistro che viene è ribattuto sulla linea. Rocco parte in solitaria, ma una diagonale perfetta di Rossi evita guai peggiori. Belcastro da due passi a botta sicura, la conclusione è deviata in calcio d’angolo. L’Imolese attacca a testa bassa. Conclusione di Flores Heatley in diagonale: Rossi blocca a terra. Punizione dal limite per l’Imolese, alla battuta Belcastro. Punizione che non sortisce gli effetti sperati. Termina il match dopo quattro minuti di recupero, uno zero a zero che lascia entrambe le compagini a bocca asciutta. Non tantissime le emozioni in campo, ma i due portieri sono stati bravi a rispondere presente quando sono stati chiamati in causa. Forse l’Imolese avrebbe meritato qualcosa in più andando vicina alla rete in un paio di occasioni, resta invece un ottimo punto per l’Arzignano.

