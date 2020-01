Video/ Juventus Parma (2-1): highlights e gol. Cristiano Ronaldo risolve problemi

Il video con gli highlights e i gol di Juventus Parma 2-1 ci mostra la doppietta di Cristiano Ronaldo che ha consentito ai bianconeri di battere la squadra di D’Aversa e soprattutto di allungare in classifica sull’Inter bloccata dal Lecce. Adesso i nerazzurri si trovano a -4 dalla vecchia Signora che continua a soffrire le pene dell’inferno nei finali di partita ma riesce sempre a sfangarla in qualche modo. Sempre più affollata l’infermeria dei campioni d’Italia che domenica scorsa avevano perso Demiral e oggi hanno dovuto rinunciare ad Alex Sandro, uscito dopo 20 minuti per un forte dolore al costato. In compenso Sarri ha riscoperto Danilo, autore di una grande prestazione condita dal palo colpito all’inizio del secondo tempo, e che fa il paio con quello scheggiato da Ramsey nel recupero della prima frazione di gioco. Nel frattempo la Juve si era portata avanti grazie al quindicesimo acuto del portoghese che su assist di Dybala aveva bruciato Sepe. I ducali non demordono e pareggiano momentaneamente i conti con Cornelius che sugli sviluppi di un calcio d’angolo prende l’ascensore e batte Szczesny con un impressionante colpo di testa. Nemmeno il tempo di affidarsi a Higuain che il fuoriclasse di Madeira rimette le cose a posto in completa autonomia: quando vuole, alla soglia dei 35 anni, sa ancora vincere le partite da solo. Nelle battute conclusive del match il Parma meriterebbe il 2-2: Hernani e Kurtic chiamano al dovere Szczesny che deve impegnarsi fino all’ultimo per difendere il risultato. Con la preziosissima collaborazione di De Ligt che nel recupero mura Sprocati e spazza via ogni pallone dalla sua area di rigore. La Juventus continua a brillare, del resto non è la peculiarità delle grandi squadre strappare i tre punti senza giocare benissimo?

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Roberto D’Aversa ai microfoni di Sky Sport: “Volevamo creare difficoltà alla Juventus, nel primo tempo siamo stati bravissimi a curare la fase difensiva, un po’ meno nel costruire le azioni d’attacco visto che sbagliavamo anche i più passaggi più semplici. Nel secondo tempo siamo cresciuti tantissimo e c’è forte rammarico per le occasioni sciupate nel finale. Peccato anche per i due gol subìti in maniera ingenua a difesa schierata. Rimane l’ottima prestazione, dispiace andar via da Torino senza punti”. L’analisi di Maurizio Sarri: “La squadra è in crescita, stasera abbiamo giocato una partita meno pulita del solito, potevamo tranquillamente chiuderla prima del novantesimo invece come accade troppo spesso siamo andati in sofferenza e abbiamo tribolato fino al triplice fischio. L’uscita di Dybala? Mi serviva un giocatore come Douglas Costa in grado di dare maggiore equilibrio”.

