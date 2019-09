Video/ Juventus U23-Pro Patria (2-2): highlights e gol, nessun vincitore (Serie C)

È arrivato il momento di dare un’occhiata al video con i gol e gli highlights di Juventus U23-Pro Patria. Rischia la sconfitta la Juventus Under 23 contro una Pro Patria cinica. Sarebbe stato troppo in una partita che i giovani bianconeri hanno condotto per gran parte in lungo e in largo. Nei primi minuti del match due salvataggi sulla linea dei bustocchi, prima su una conclusione di Zanimacchia, poi Cottarelli salva su Lanini, che al 17′ si fa ipnotizzare da Tornaghi a tu per tu col portiere avversario. La Pro Patria fa davvero poco in attacco, la Juventus tiene in mano il pallino del gioco ma si fa sorprendere al 40′ con una corta respinta di Loria che vede Defendi lesto ad avventarsi per il vantaggio. Prima dell’intervallo la Juventus riesce comunque a rispondere con Olivieri, che si inserisce bene su un cross forte e teso di Beruatto e realizza l’1-1. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI JUVENTUS UNDER 23-PRO PATRIA

VIDEO JUVENTUS UNDER 23-PRO PATRIA – IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il copione non cambia, sono sempre gli uomini di Fabio Pecchia a fare la partita, anche se i padroni di casa mancano di concretezza e si rendono pericolosi solo con una punizione di Clemenza. E i bustocchi ne approfittano ancora, con un colpo di testa di Ghioldi che scavalca Loria per l’1-2. La Juventus U23 riesce comunque ad evitare la beffa al 40′ della ripresa, con Alcibiade bravo a risolvere una mischia nell’area avversaria su un cross da calcio d’angolo. Il 2-2 evita alla Juve una sconfitta che sarebbe stata immeritata, arriva il primo punto stagionale per i bianconeri contro una Pro Patria che è stata comunque più concreta al momento giusto e capace così di strappare un pareggio prezioso in una giornata non straordinariamente brillante a livello di gioco.

