VIDEO JUVENTUS U23 SORRENTO: SINTESI, COSA È SUCCESSO?

Video Juventus U23 Sorrento che racconta un primo tempo molto divertente seppur senza gol. La squadra di casa parte meglio con l’occasione per Faticanti ma l’azione migliore è sicuramente quella capitata tra i piedi di Felix Arena. L’attaccante ex Roma e Cremonese, è bravissimo ad inserirsi senza palla e saltare il portiere. L’attaccante però è molto sfortunato e non spedisce il pallone in porta. Gara molto equilibrata con gli ospiti che rispondono con le giocate del numero 10 Bolsius. Risultato però sempre di 0-0 quando sono passati 45 minuti.

Juventus U23 che inizia bene il secondo tempo con la traversa di di Anghelè entrato nel secondo tempo. Poco prima Afena era entrato benissimo in area di rigore calciando verso la porta avversaria. Secondo tempo di fuoco con due formazioni che non vogliono lasciare nulla di intentato. Nel finale De Francesco gela la squadra bianconera con un tiro d’esterno destro che si infila in porta. Cudrig lascia i suoi in 10 uomini per via di una espulsione per doppio giallo.

VIDEO JUVENTUS U23 SORRENTO: GOL E HIGHLIGHTS