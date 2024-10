Alle 20.30 la diretta Juventus U23 Sorrento sarà una sfida in cui i giovani bianconeri cercheranno una scossa in un momento nero. Juventini in coda alla classifica dopo cinque sconfitte consecutive in campionato, l’ultima subita in casa dell’Altamura, con la vittoria che manca dal 30 agosto scorso per una formazione che sembra non riuscire a esprimere il talento delle passate stagioni. Proverà ad approfittare della crisi della Juventus U23 un Sorrento che dopo due sconfitte consecutive ha rialzato la testa proprio nell’ultimo turno di campionato, battendo in casa il Foggia e compiendo un passo in avanti importante in classifica, agganciando al decimo posto la zona play off e avvicinandosi al duo di formazioni lucane composto da Picerno e Picenza, appena avanti nella graduatoria.

DIRETTA JUVENTUS U23 SORRENTO: COME VEDERE LA PARTITA

Per guardare la diretta Juventus U23 Sorrento in TV, si possono utilizzare i canali consueti. La partita sarà trasmessa su Sky, disponibile sia sulla pay tv satellitare che in streaming online tramite l’app Sky Go o sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma NOW TV.

JUVENTUS U23 SORRENTO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a passare in rassegna quelle che potrebbero essere le probabili formazioni della diretta Juventus U23 Sorrento. Per la Juventus U23 schieramento di partenza con un 3-5-2 Scaglia in porta e una difesa a tre con Savio, Pedro Felipe e Scaglia. Esterni di fascia Comenencia e Peeters con Ledonne, Owusu e Cudrig nella zona di centrocampo, tandem offensivo con Guerra e Mancini. Per il Sorrento 4-3-3 con Del Sorbo a difesa della porta e una difesa a quattro con Todisco, Di Somma, Blondett e Panico. A centrocampo spazio a Palella, De Francesco e Cuccurullo mentre nel tridente offensivo giocheranno dal 1′ Guadagni, Musso e Bolsius.

JUVENTUS U23 SORRENTO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote proposte dai bookmaker per scommettere sulla diretta Juventus U23 Sorrento. Per la vittoria della Juventus U23 quota 2.45, per l’eventuale pareggio la quota proposta è di 3.00 mentre per l’eventuale successo del Sorrento la quota di alza a 2.70.