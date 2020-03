Video/ Lakers Sixers (120-107):highlights Davis trascina Los Angeles al trionfo (NBA)

Il video di Lakers Sixier ci racconta della bella vittoria di Los Angeles contro Philadelphia col risultato di 120-107 nella notte italiana, per l’NBA. Una sfida brillante e ricca di grandi emozioni dunque allo Staples Conte, dove Phila, pur priva di Ben Simmons e Joel Embid, ha fatto di tutto per resistere a uno super Anthony Davis, il quale ha portato i gialloviola alla vittoria numero 47 di questa stagione del basket americano. Esaminando le azioni salienti del match in terra californiana, ecco che al via sono i Sixers a fare la voce grossa: loro il primo quarto col risultato di 35-28. Il bel momento di Philadelphia però dura fino verso metà del secondo quarto, che conducevano per 44-31: da qui infatti è Davis a prendere in mano la situazione, capovolgendo la situazione sul parquet. L’ex Pelicans infatti porta prima al break per 34-10 e poi chiude tutto prima dell’intervallo lungo, portando i Lakers a +11 dopo i primi venti minuti di gioco. Dopo l’intervallo è fila via tutto liscio per Los Angeles, che chiude i seguenti due parziali con risultati a referto di 31-26 e 24-27. Nel finale ecco che i Sixers provano ad alzare la testa ma ormai la vittoria è già stata messa in ghiaccio per i gialloviola. Decisiva come detto la prova per i Lakers di Anthony Davis, autore di 37 punti personali e 13 rimbalzi.

IL TABELLINO

Los Angeles Lakers – Philadelphia Sixers risultato finale 120-107 (28-35; 37-19; 31-26; 24-27)

Boxscore: 37p+13r Davis, 22p+14as James, 11 Howard, 10 Caldwell-Pope e Bradley per i Lakers (47-13); 25 Robinson, 18 Harris, 12 Scott, Milton e Burks, 11 Korkmaz, 8p+11r Horford per i Sixers (37-25).

