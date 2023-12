Video/ Lipsia Young Boys (2-1) gol e highlights: gli svizzeri retrocedono in Europa League (13 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LIPSIA YOUNG BOYS: LA SINTESI

Il Lipsia batte lo Young Boys e chiude da seconda nel girone G, lo Young Boys retrocede in Europa League. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Sesko la sblocca ma il direttore di gara fischia un fuorigioco. Cheikh Niasse ci va di testa a botta sicura, salva tutto con una grande parata il portiere avversario. Ulisses Garcia prova la soluzione da fuori area, sfera altissima che termina oltre la traversa. Christopher Lenz la mette in mezzo, ottimo il portiere avversario che agguanta la sfera. Termina una prima frazione povera di emozioni, ricordiamo che il Lipsia è già qualificato agli ottavi di Champions League, lo Young Boys con il pari retrocede in Europa League.

Diretta/ Lipsia Young Boys (risultato finale 2-1) streaming: la decide Forsberg (oggi 13 dicembre 2023)

Benjamin Sesko! La sblocca il Lipsia! Scambia con Benjamin Henrichs e poi piazza la sfera all’incrocio dei pali. Ebrima Colley! Lo Young Boys risponde due minuti dopo! Jean-Pierre Nsame, dopo una grande azione personale, serve il compagno in area che non sbaglia! Emil Forsberg! Lipsia di nuovo avanti! Kevin Kampl serve il compagno di squadra che la piazza nell’angolino destro. Silvere Ganvoula calcia dal limite, palla fuori. Fabian Lustenberger prova a colpire di testa ma non trova la porta. Termina il match.

Video/ Young Boys Stella Rossa (2-0) gol e highlights: Blum chiude i conti! (Champions, 28 novembre 2023)

IL TABELLINO DI LIPSIA YOUNG BOYS

RB LIPSIA: Gulacsi P. (Portiere), Henrichs B., Simakan M. (dal 14′ st Klostermann L.), Lukeba C. (dal 35′ st Schlager X.), Lenz C., Carvalho F., Kampl K., Seiwald N., Forsberg E. (dal 29′ st Simons X.), Poulsen Y. (dal 29′ st Openda L.), Sesko B. (dal 29′ st Werner T.). A disposizione: Blaswich J., Baumgartner C., Haidara A., Raum D. Allenatore: Rose M..

YOUNG BOYS: von Ballmoos D., Janko S., Amenda A., Lustenberger F., Garcia U., Colley E. (dal 37′ st Rrudhani D.), Niasse C., Ugrinic F. (dal 25′ st Males D.), Elia M. (dal 17′ st Monteiro J.), Lauper S. (dal 25′ st Lakomy L.), Nsame J. (dal 17′ st Ganvoula S.). A disposizione: Marzino D., Racioppi A., Benito L., Blum L., Camara M., Chaiwa M., Persson N. Allenatore: Wicky R..

Video/ Manchester City Lipsia (3-2) gol e highlights: la doppietta di Openda non basta! (28 novembre 2023)

Reti: al 6′ st Sesko B. (RB Lipsia) , al 11′ st Forsberg E. (RB Lipsia) al 8′ st Colley E. (Young Boys) .

Ammonizioni: al 25′ st Poulsen Y. (RB Lipsia), al 32′ st Lenz C. (RB Lipsia) al 33′ pt Garcia U. (Young Boys), al 36′ st Colley E. (Young Boys), al 40′ st Monteiro J. (Young Boys).

Gol annullati: al 6′ pt Sesko B. per (RB Lipsia).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LIPSIA YOUNG BOYS













© RIPRODUZIONE RISERVATA