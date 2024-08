L’ondata di maltempo che ha colpito ieri la Romagna e Rimini è stata breve, ma ha lasciato il segno: il violento temporale dalla mattina fino al pomeriggio di sabato ha generato una valanga d’acqua che ha messo in ginocchio la zona. I bagnanti in spiaggia sono stati costretti a scappare tra forti raffiche di pioggia e vento, nel frattempo il sistema fognario della città veniva messo in crisi e le strade si sono allagate. Ci sono state centinaia di segnalazioni ai vigili del fuoco, che si sono mosse con le squadre della protezione civile, non solo per l’allagamento degli scantinati.

Gli interventi di emergenza sono stati gestiti dal centro operativo comunale, tra sottopassi allagati, alberi caduti e blackout dell’energia elettrica in varie zone della città. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, sui social ha assicurato il massimo impegno per superare la fase di criticità dovuta appunto all’ondata di maltempo. In Romagna si sono aggiunte anche delle grandinate locali, mentre a Bologna c’è stato un violento temporale.

MALTEMPO ANCHE A CESENA, RAVENNA E FORLÌ

Dalle stime che sono state effettuate è emerso che nel giro di 90 minuti sono caduti 74 millimetri di pioggia, di cui 50 solo nel giro di 20 minuti. Per quanto riguarda i sottopassi, sono cinque quelli allagati e per i quali è stata disposta la chiusura temporanea. In particolare, in uno è rimasto bloccato un pulmino. Il maltempo che si è abbattuto a Rimini e sulla Riviera ha causato l’abbassamento fino a dieci gradi delle temperature, ma non ha risparmiato le zone centrali.

Basti pensare alla zona di Cesena, ma allagamenti e alberi caduti sono stati registrati anche in quella di Forlì. Per quanto riguarda Ravenna, le forti raffiche di vento hanno causato delle tempeste di sabbia sui lidi popolati dai tanti turisti accorsi per le vacanze estive. Sui social tantissimi i video che hanno immortalato alcune scene della perturbazione e le conseguenze del suo passaggio.

VIDEO MALTEMPO RIMINI