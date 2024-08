VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MONZA SASSUOLO: LA SINTESI

Al Centro Sportivo Luigi Berlusconi le squadre di Monza e Sassuolo si bloccano vicendevolmente con un pareggio per 2 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la strada sembra mettersi subito in salita per i brianzoli che subiscono appunto il gol del vantaggio neroverde già intorno al 5′ ad opera di Laurienté, il quale approfitta nel migliore dei modi dell’errore commesso da Caldirola.

Video/ Roma Olympiacos (1-1) gol e highlights: rigori di Pellegrini e Rodinei! (Amichevole 3 agosto 2024)

Il Sassuolo però si lascia un po’ cogliere di sorpresa ed il Monza sigla il gol del pareggio immediato grazie a Pablo Marì, che sfrutta al meglio il lancio offertogli dal suo compagno Kyriakopoulos al 7′. I loro colleghi Maldini e Pessina mancano il sorpasso lasciando così spazio a Bajrami per firmare il gol, arrivato su suggerimento di Laurienté, che riporta invece avanti i suoi al 38′ e, a ridosso del recupero, Thorstvedt sfiora pure il tris.

Diretta/ Lazio Frosinone (risultato 0-0) video streaming tv: tensione in campo! (oggi 3 agosto 2024)

Nel secondo tempo il neo entrato Vignato suona la carica per i lombardi al 50′ e di nuovo Maldini e Pessina non trovano fortuna al 52′. Proprio Vignato ci riprova poi al 55′ dopo una conclusione tentata sul fronte opposto da Boloca al 53′. Gli emiliani protestano per un presunto calcio di rigore non concesso e Mulattieri spara largo sul prosieguo dell’azione al 62′. Nel finale ci pensa Maric a pareggiare i conti con il gol arrivato approfittando di un errore commesso Caligara, appena ufficializzato ed inserito dalla panchina, al 67′.

I neroverdi si disperano quando Paz manda a lato di un soffio al 71′ ed i brianzoli non combinano poi di meglio con Petagna al 78′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Paride Tremolada, proveniente dalla sezione di Monza, ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente da un lato, dall’altro. Il Monza scenderà nuovamente in campo il prossimo 9 di agosto quando affronterà il Sudtirol nel primo turno della Coppa Italia mentre il Sassuolo sempre lo stesso venerdì, se la vedrà contro il Cittadella.

Diretta/ Juventus Brest (risultato 0-0) video streaming tv: rischia Di Gregorio! (oggi 3 agosto 2024)

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MONZA SASSUOLO