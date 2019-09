Video/ Padova Carpi (0-0): highlights e gol, pari senza reti (Serie C)

È arrivato il momento di dare un’occhiata al video agli highlights e alle azioni salienti di Padova Carpi. Allo Stadio Euganeo le formazioni di Padova e Carpi mettono in scena un deludente pareggio per 0 a 0. La partita fatica ad entrare nel vivo per tutto l’arco della sua durata ed infatti le occasioni da rete scarseggiano parecchio. La chance più clamorosa dell’intera sfida è stata gettata alle ortiche dai padroni di casa, i quali si sono fatti parare un calcio di rigore dal giovane portiere Nobile con Santini, che si era conquistato il penalty a causa del fallo commesso da Sarzi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido, ha estratto il cartellino giallo per 6 volte ammonendo rispettivamente Santini, Baraye e Bunino da un lato, Hraiech, Sarzi e Pellegrini dall’altro. Il punto conquistato permette rispettivamente al Padova di salire a quota 10 nella classifica del girone B di Serie C mentre il Carpi fallisce il sorpasso ma raggiunge gli 8 punti.

Tabellino Padova-Carpi 0 a 0

PADOVA (3-5-2) Minelli; Pelagatti, Kresic, Lovato(67′ Cherubin); Fazzi(83′ Soleri), Germano(83′ Buglio), Ronaldo, Castiglia, J. Baraye; Mokulu(83′ Rondanini), Santini(61′ Bunino). A disp.: Galli, Serena, Capelli, Mandorlini, Daffara, Andelkovic, Moussa. All.: Salvatore Sullo.

CARPI (4-3-1-2) Nobile; Pellegrini, Sabotic, Boccaccini, Sarzi Puttini; Saber(76′ Simonetti), Pezzi(70′ Fofana), Carta; Saric; Vano, Biasci(90′ Maurizi). A disp.: Rossini, Rossoni, Varoli, Carletti, Van der Heijden, Grieco, Lomolino, Mastaj, Ligi. All.: Giancarlo Riolfo.

Arbitro: Matteo Marchetti (Ostia Lido).

Ammoniti: 11′ Hraiech(C); 18′ Santini(P); 24′ Sarzi(C); 44′ Pellegrini(C); 62′ Baraye(P); 82′ Bunino(P).

