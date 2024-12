DIRETTA SUPER-G BEAVER CREEK: SPETTACOLO SULLA BIRDS OF PREY!

La diretta super-G Beaver Creek oggi, domenica 15 dicembre 2024, promette tanto altro spettacolo in questo weekend storico per la Coppa del Mondo di sci femminile sulla pista Birds of Prey, che normalmente è una grande classica per gli uomini. Una settimana fa da queste parti vinceva Marco Odermatt, parlando del super-G: gli appassionati ricorderanno un tracciato davvero esigente, che mise tanti in difficoltà, per cui siamo curiosi di scoprire che cosa succederà in campo femminile. Ci sarà sicuramente qualche accorgimento, ma fatte le debite proporzione il coraggio e la tecnica potrebbero essere esaltate ancora di più. Un invito a nozze potenzialmente per Sofia Goggia e Federica Brignone…

Ecco allora che la diretta super-G Beaver Creek sarà imperdibile per tutti gli appassionati, che finalmente potranno assistere anche al debutto stagionale di questa meravigliosa specialità, della quale è campionessa del Mondo in carica Marta Bassino e che molto spesso esalta le Azzurre. Tra l’altro in super-G non dovremo poi aspettare troppo per avere altre gare, perché già settimana prossima ne avremo due a Sankt Moritz, a un oceano di distanza dal Colorado, ma per il momento naturalmente dobbiamo pensare solo a quello che ci offrirà la diretta super-G Beaver Creek…

SUPER-G BEAVER CREEK IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta super-G Beaver Creek vedrà il via alle ore 19.00 italiane con la partenza della prima atleta in gara. Le informazioni pratiche sono le stesse di ieri, a cominciare ovviamente dalle otto ore di fuso orario con il Colorado ma anche l’appuntamento in diretta tv che in chiaro per tutti sarà su Rai Due, quindi con la ribalta del canale generalista, oppure su abbonamento il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

In alternativa ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta super-G Beaver Creek in streaming video, che sarà come sempre gratuita su Rai Play oppure riservata agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere aggiornati sulla competizione negli States con i tempi in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA SUPER-G BEAVER CREEK IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G BEAVER CREEK: ANCHE LE AZZURRE TRA LE FAVORITE

La diretta super-G Beaver Creek sarà la prima gara della stagione nella specialità, quindi gli ultimi riferimenti risalgono addirittura a nove mesi fa. La Coppa di specialità era andata a Lara Gut, che aveva avuto la meglio su Federica Brignone al termine di un duello davvero avvincente, che aveva decretato il suo verdetto solamente al termine del super-G delle Finali di Saalbach, vinto da Ester Ledecka proprio davanti a Brignone, ma con Gut settima che si prese i punti sufficienti per “salvare” la Coppetta.

Aveva iniziato molto bene anche Sofia Goggia, vincitrice a St. Moritz del primo super-G della stagione, ma poi ovviamente limitata dall’infortunio che le fece perdere anche la Coppa di discesa, mentre fu molto costante nel rendimento stagionale Marta Bassino, sebbene con un solo podio all’attivo. In ogni caso le Azzurre dovrebbero essere tra le principali favorite, in una gara che potrebbe strizzare l’occhio alle veterane: questi sono i nostri ragionamenti, poi ci penserà la diretta super-G Beaver Creek a dire la verità!