Video/ Padova Sudtirol (2-0): highlights e gol. Gli euganei piegano gli altoatesini

Il Padova batte il Sudtirol per 2-0 nel big match del 7^ turno di Serie C girone B: prima battuta d’arresto per gli altoatesini che in classifica vengono raggiunti proprio dagli euganei. Un risultato che contribuisce ad accorciare ulteriormente la classifica con le prime otto squadre racchiuse in appena tre punti. All’Euganeo si intuisce subito che sarà una giornataccia per gli ospiti: sin dal fischio d’inizio i padroni di casa attaccano a testa bassa con Saber che non trova per pochissimo la porta dalla distanza. Il pressing asfissiante degli attaccanti avversari induce all’errore Casiraghi che regala il pallone a Nicastro, l’attaccante di Mandorlini ringrazia e insacca per il vantaggio dei biancoscudati. I giocatori del Sudtirol provano a reagire con Tait che dalla distanza costringe Vannucchi a rifugiarsi in calcio d’angolo, bravissimo l’estremo difensore dei patavini a non farsi ingannare dalla traiettoria. Il Padova capisce che bisogna chiuderla subito e così è ancora Nicastro, dopo il tentativo fallito di Della Latta, a gonfiare la rete con un gran colpo di testa – cross chirurgico di Curcio – per la doppietta personale. La capolista accusa il colpo e per rivederla all’attacco occorrerà aspettare addirittura i minuti a ridosso del novantesimo quando Fink prova a piazzarla senza troppa convinzione. Per adesso il campionato non ha padroni, in questo momento l’anarchia regna sovrana.

VIDEO PADOVA SUDTIROL 2-0, IL TABELLINO

PADOVA-SUDTIROL 2-0 (2-0)

PADOVA (4-3-1-2): Vannucchi; Germano, Andelkovic, Gasbarro, Curcio; Della Latta, Ronaldo (61’ Halfredsson), Hraiech (73’ Mandorlini); Jelenic (61’ Pelagatti); Nicastro (73’ Soleri), Bifulco. All. Andrea Mandorlini.



SUDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; El Kaouakibi, Curto, Vinetot, Fabbri (46’ Davi); Tait (82’ Fink), Greco (46’ Gatto), Beccaro; Casiraghi (69’ Semprini); Turchetta (46’ Magnaghi), Rover. All. Stefano Vecchi.

ARBITRO: Luca Zufferli (sez. di Udine).



AMMONITI: 7’ Greco (S), 19’ Poluzzi (S), 34’ Andelkovic (P), 40’ Ronaldo (P), 64’ Halfredsson (P), 68’ Vinetot (S).



RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.



MARCATORI: 8’ e 32’ Nicastro (P).

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI PADOVA SUDTIROL 2-0 (SERIE C GIRONE B)



© RIPRODUZIONE RISERVATA