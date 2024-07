DIRETTA LIVE OLIMPIADI 2024 PARIGI: IL PROGRAMMA DI OGGI

Finalmente la diretta live Olimpiadi 2024 Parigi entra nel vivo: ieri abbiamo vissuto la straordinaria cerimonia inaugurale, il braciere olimpico è stato accesso e dunque adesso si fa sul serio, anche se le prime gare hanno preso il via già da mercoledì. Oggi, sabato 27 luglio, le Olimpiadi 2024 Parigi aprono a una diretta live davvero intensa, che comincerà già alle ore 8:30 per proseguire come di consueto fino a quasi mezzanotte, una giornata davvero ricca di impegni e gare. Possiamo intanto dire che tornerà a farci compagnia il torneo di calcio maschile, già caratterizzato da recuperi lunghissimi e gol annullati parecchio dopo il triplice fischio, come si è visto nell’incredibile epilogo (o post-epilogo) di Argentina Marocco.

Nella diretta live Olimpiadi 2024 Parigi tuttavia non avremo solo il calcio, anzi: oggi gli sport di squadra iniziano a rivelare le loro carte, per esempio alle ore 13:00 fa il suo esordio l’Italia del volley maschile, la nazionale campione del mondo apre con un big match contro il Brasile e nel suo girone avrà anche la Polonia, dunque un cammino per nulla abbordabile per Ferdinando De Giorgi e i suoi ragazzi che devono vincere la maledizione olimpica. Poi, nella diretta live Olimpiadi Parigi 2024, la scherma con tante possibilità di medaglie: arriviamo da ottimi Europei, qui naturalmente la concorrenza sarà maggiore ma le nostre spedizioni di fatto sono sempre state all’avanguardia. Dunque, staremo a vedere…

DIRETTA LIVE OLIMPIADI 2024 PARIGI: UNA GIORNATA RICCHISSIMA!

La diretta live Olimpiadi 2024 Parigi per sabato 27 luglio inizia come detto alle ore 8:30, con il programma del badminton: avremo qui tutti i tornei, dunque i singolari maschili e femminili e i doppi, sempre per uomini e donne. La mattinata di Parigi sarà poi caratterizzata dalle batterie del canottaggio e dall’equitazione, ma come detto anche dagli sport a squadre: inizia oggi il volley maschile e alla stessa ora avremo la prima partita della pallamano maschile, poi da non perdere l’hockey (sempre per gli uomini) e alle ore 10:00 anche i primi preliminari del judo, con -48 Kg donne e -60 Kg uomini). La scherma, dicevamo: avremo spada maschile e sciabola femminile con i suoi tornei individuali. Nella diretta live Olimpiadi 2024 Parigi questo evento ci terrà compagnia per tutto il giorno fino ad assegnare le prime medaglie.

Si torna poi a parlare di canottaggio con le donne ma iniziano anche le eliminatorie dei tuffi, e poi ecco altri due momenti molto attesi, ovvero il tiro sportivo (pistola e carabina) e la ginnastica artistica con le qualificazioni maschili, ma sabato 27 luglio la diretta live Olimpiadi 2024 Parigi ci propone anche le prime gare di nuoto, anche qui con le finali già in programma nella sessione serale. Segnaliamo poi altri due eventi molto importanti: il basket maschile, dal quale purtroppo sarà assente l’Italia, e il tennis che prende il via alle ore 12:00 con l’inizio di tutti i suoi tornei. Poi, tanto altro ancora: vedremo allora cosa ci porterà in dote la diretta live Olimpiadi 2024 Parigi, ma come sempre quando si tratta dei Giochi è impossibile annoiarsi perché gli eventi da seguire giorno per giorno sono davvero tantissimi.