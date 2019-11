Video/ Palermo-Savoia (0-1): highlights e gol, primo KO per i rosanero (Serie D)

Il video con gli highlights e i gol di Palermo-Savoia 0-1 ci mostra la grande impresa dei torresi che sbancano il Barbera e impongono il primo stop in campionato ai rosanero, reduci da dieci vittorie consecutive. Sconfitta che potremmo però definire quasi indolore per i siciliani che nella classifica del girone I di Serie D restano saldamente al comando con 30 punti e 9 lunghezze di vantaggio nei confronti delle più immediati inseguitrici che non hanno approfittato del passo falso della capolista. Acireale e Biancavilla si sono di fatto annullate tra di loro nello scontro diretto pareggiando 1-1 mentre il Troina ha perso in casa del Licata. Decisivo l’ingresso nel secondo tempo di Adama Diakite, il gol-vittoria porta infatti la firma dell’attaccante ivoriano che a un quarto d’ora dal novantesimo batte Pelagotti e punisce i padroni di casa, rimasti in dieci uomini qualche minuto prima per l’espulsione di Ficarrotta, rosso diretto per il centravanti di Pergolizzi che nel primo tempo non ha saputo sfruttare un paio di occasioni ghiotte per sbloccare la contesa. La formazione allenata da Parlato potrebbe archiviare la pratica senza dover nemmeno attendere il triplice fischio di Calzavara ma Pelagotti non intende farsi battere una seconda volta e abbassa la saracinesca. Stavolta il Palermo deve alzare bandiera bianca e si concede un piccolo passo falso che non dovrebbe inficiare più di tanto la risalita verso il palcoscenico che più gli compete. Ma oggi, giustamente, sono i giocatori del Savoia, come testimoniano le parole del match-winner: “Siamo felicissimi di questo risultato, il Palermo veniva da dieci successi di fila e per noi è davvero un grande onore battere una grande squadra abituata a palcoscenici ben più importanti. Abbiamo dato una grande prova di maturità e non ci siamo disuniti di fronte agli assalti dei rosanero. Campionato riaperto? Di certo non molliamo, siamo ancora lontani dal primo posto ma pensiamo solamente a fare del nostro meglio”.

IL TABELLINO

PALERMO-SAVOIA 0-1 (0-0)

PALERMO (4-3-3): Pelagotti (80′ Fallani); Doda (89′ Ambro), Lancini, Crivello, Vaccaro (80′ Lucera); Kraja (65′ Langella), Martin, Martinelli, Ficarrotta, Ricciardo, Felici (81′ Santana). All. Rosario Pergolizzi.

SAVOIA (3-5-2): Coppola; Dionisi, Guastamacchia, Poziello; Oyewale, Tascone, Gatto, Osuji, Rondinella; Cerone, Scalzone (46′ Diakite). All. Carmine Parlato.

ARBITRO: Andrea Calzavara (sez. di Varese).

AMMONITI: Martin (P), Cerone (S), Dionisi (S), Gatto (S), Vaccaro (P), Oyewale (S), Langella (P), Lucera (P).

ESPULSO: 71′ Ficarrotta (P) per rosso diretto.

RECUPERO: 3′ pt, 6′ st.

MARCATORI: 76′ Diakite (S).

